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Это он о чьей границе? Шойгу заявил о напряженной обстановке на "западной границе"

Военно-политическая обстановка на западных границах России остается напряженной, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"[Ситуация] характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией", - заявил министр, открывая заседание коллегии, передает ria.ru

Чтобы нейтрализовать эти угрозы, Россия "реализует комплекс мер", напомнил Шойгу.


В этой связи, по словам Шойгу, Западный военный округ РФ (ЗВО) до конца года проведет свыше 20 учений, 

"В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения", - уточнил Шойгу.

До конца года в округ поступит свыше 1,3 единиц новой и модернизированной техники, продолжится комплектование войск контрактниками. В этом году уже отобрано более 9 тысяч человек.

Напомним, что западная граница России - это восточная граница Беларуси. И либо российский генерал имел ввиду угрозу из "союзной"Беларуси, либо  под "западной российской границей"подразумевал нашу белорусско-польскую границу.

"Белорусский партизан"
11:16 21/08/2019
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