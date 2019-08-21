Это он о чьей границе? Шойгу заявил о напряженной обстановке на "западной границе"
Военно-политическая обстановка на западных границах России остается напряженной, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"[Ситуация] характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией", - заявил министр, открывая заседание коллегии, передает ria.ru
Чтобы нейтрализовать эти угрозы, Россия "реализует комплекс мер", напомнил Шойгу.
В этой связи, по словам Шойгу, Западный военный округ РФ (ЗВО) до конца года проведет свыше 20 учений,
"В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения", - уточнил Шойгу.
До конца года в округ поступит свыше 1,3 единиц новой и модернизированной техники, продолжится комплектование войск контрактниками. В этом году уже отобрано более 9 тысяч человек.
Напомним, что западная граница России - это восточная граница Беларуси. И либо российский генерал имел ввиду угрозу из "союзной"Беларуси, либо под "западной российской границей"подразумевал нашу белорусско-польскую границу.
"Белорусский партизан"
11:16 21/08/2019