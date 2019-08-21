Чтобы нейтрализовать эти угрозы, Россия "реализует комплекс мер", напомнил Шойгу.

В этой связи, по словам Шойгу, Западный военный округ РФ (ЗВО) до конца года проведет свыше 20 учений,





"В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения", - уточнил Шойгу.





До конца года в округ поступит свыше 1,3 единиц новой и модернизированной техники, продолжится комплектование войск контрактниками. В этом году уже отобрано более 9 тысяч человек.





Напомним, что западная граница России - это восточная граница Беларуси. И либо российский генерал имел ввиду угрозу из "союзной"Беларуси, либо под "западной российской границей"подразумевал нашу белорусско-польскую границу.