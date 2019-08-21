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Спецпредставитель США по Северной Корее отказался стать послом России

Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган заявил в среду, что он не будет занимать должность посла в России, чтобы сосредоточиться на достижении прогресса в деле денуклеаризации Северной Кореи.


Биган, который находится в Сеуле для переговоров с представителями Южной Кореи, заявил, что США готовы возобновить переговоры с Северной Кореей, как только Пхеньян будет к этому готов, передает golos-ameriki.ru

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял 20 августа, что заместитель государственного секретаря США Джон Салливан «вполне может стать» следующим послом Вашингтона в России, передает krymr.com

На прошлой неделе речь шла о том, что в Москву может поехать Стивен Биган.

6 августа стало известно, что действующий посол США в России Джон Гантсман обратился к президенту Трампу с просьбой об отставке с 3 октября.


В момент худших за последние 20 лет американо-российских отношений должность американского посла в Москве считается одной из самых сложных в американском дипломатическом ведомстве. 

Джон Гантсман в своем письме написал, что американским дипломатам приходится работать во «вражеской» атмосфере.


"Белорусский партизан"
10:39 21/08/2019
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