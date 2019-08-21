Спецпредставитель США по Северной Корее отказался стать послом России





6 августа стало известно, что действующий посол США в России Джон Гантсман обратился к президенту Трампу с просьбой об отставке с 3 октября.









В момент худших за последние 20 лет американо-российских отношений должность американского посла в Москве считается одной из самых сложных в американском дипломатическом ведомстве.





Джон Гантсман в своем письме написал, что американским дипломатам приходится работать во «вражеской» атмосфере.