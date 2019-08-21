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Правозащитник: Безнаказанность породила система

Резкая оценка Лукашенко работы силовиков не удивила белорусских правозащитников.


По словам юриста правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича, уже много лет приходится сталкиваться с произволом сотрудников милиции, со случаями грубого нарушения прав граждан, в том числе пытками, жестоким бесчеловечным обращением.

 - Наши правоохранительные органы, не только МВД, но и Следственный комитет, и прокуратура, фактически не реагируют на жалобы, не возбуждают уголовные дела, где должны быть возбуждены, не привлекают виновных к уголовной ответственности, согласно закону, за совершение преступлений в превышении должностных полномочий и т.д. 

Считанные случаи были доведены до суда, когда действительно виновные были привлечены к ответственности. Это порождает безнаказанность системы, потому что если сотрудник милиции знает, что в любом случае его никто не накажет, то он и может вести себя, как сказал глава государства, "оборзевши" и "прибуревши".


Однако, по мнению Валентина Стефановича, эти совещания вряд ли дадут какой-то результат - покричит руководитель страны и успокоится. Нужны системные реформы, большая прозрачность органов, создание национальных институтов по защите прав человека, в частности, офиса специального уполномоченного.

10:12 21/08/2019
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