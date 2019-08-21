Правозащитник: Безнаказанность породила система





По словам юриста правозащитного центра « Весна » Валентина Стефановича, уже много лет приходится сталкиваться с произволом сотрудников милиции, со случаями грубого нарушения прав граждан, в том числе пытками, жестоким бесчеловечным обращением.





- Наши правоохранительные органы, не только МВД, но и Следственный комитет, и прокуратура, фактически не реагируют на жалобы, не возбуждают уголовные дела, где должны быть возбуждены, не привлекают виновных к уголовной ответственности, согласно закону, за совершение преступлений в превышении должностных полномочий и т.д.





Считанные случаи были доведены до суда, когда действительно виновные были привлечены к ответственности. Это порождает безнаказанность системы, потому что если сотрудник милиции знает, что в любом случае его никто не накажет, то он и может вести себя, как сказал глава государства, "оборзевши" и "прибуревши".









Однако, по мнению Валентина Стефановича, эти совещания вряд ли дадут какой-то результат - покричит руководитель страны и успокоится. Нужны системные реформы, большая прозрачность органов, создание национальных институтов по защите прав человека, в частности, офиса специального уполномоченного.