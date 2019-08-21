— А чаго нам рыхтавацца і нервавацца: горад чысты, прыгожы, аднавілі ўсе да мінулых «Дажынак» — вось і не трэба нічога латаць і рамантаваць, — говорят местные жители.





Последний раз на Ивьевщине Лукашенко был 11 лет назад — в апреле 2008 года. Тогда он посетил СПК имени Баума в агрогородке Геранены, что в 15 километрах от Ивья. В тот приезд президенту доложили о ходе посевной кампании в регионе, Лукашенко ознакомился с развитием социальной сферы.





И, конечно, пообщался с местными жителями. Тогда он говорил, что в Ивьевском районе нужно сделать ставку на производство молока и мяса — и развивать такие фермы, как в СПК имени Баума. Там 11 лет назад был построен современный молочный комплекс, который позволил закрыть две молочно-товарные фермы с устаревшей технологией.





В этот раз президенту должны показать современную роботизированную молочно-товарную ферму «Тивновичи» филиала «Азот Агро» УСП «Новый Двор-Агро», которая была введена в эксплуатацию в 2015 году. Как сообщал Гродненский облисполком, ферма оснащена уникальными роботами-астронавтами четвертого поколения, созданными ООО «Биоком Технология» по голландской технологии. Участие человека в процессе дойки минимальное: на 480 голов дойного стада нужен всего один человек, который контролирует процесс. А сама дойка происходит круглосуточно: животные имеют свободный доступ к роботу, который, когда приходит время дойки, сам подключает аппарат. Также робот делает пробу молока и сортирует его.









Впрочем, по внешнему виду фермы и не скажешь, что здесь работают суперсовременные роботы: из-за открытых ворот видны стандартные белые корпуса фермы, возле которых в загонах пасутся коровы, по территории снует техника, телята выглядывают из специальных домиков, которые поставлены посередине двора.





Около проходной — много машин. Рядом — зерносушилка, где, несмотря на поздний вечер, работают люди. Правда, местные мужики говорят, что здесь в августе так многолюдно всегда: страда. Но президента, конечно, ждут.





— Схадзіце, паглядзіце, якую красату мы там нарабілі. Канешне, чакаем Лукашенку, — говорят две работницы фермы, которые выходят с проходной.





На территорию сельхозпредприятия нам нельзя — санэпидрежим, но краем глаза из-за ворот замечаем — коровы чистые!





Еще один объект, где ждут Лукашенко, — ивьевский филиал Лидского производственного общества с ограниченной ответственностью «Техмаш», где производят сельскохозяйственную технику.





Здесь подготовка к визиту высокого гостя выглядит помасштабн Здесь среди тех, кто занимается подгото ой ко встречи президента, замечена заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик. На поле, рядом с входом на предприятие, белой краской размечена вертолетная площадка. Рядом работает группа разминирования — проверяют почву. Около ворот, которые открыты, многолюдно, да и во дворе определенная суета. Около входа поставлены белые шатры. Правда, что будут показывать на предприятии Лукашенко, сотрудники завода не говорят.





Скорее всего, президенту расскажут, конечно же, о выпускаемой здесь сельхозтехнике. Как говорится на сайте предприятия, около 80 процентов изготавливаемой продукции (и в Лиде, и в Ивье) экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья. За освоение, выпуск сельскохозяйственной техники и регулярное участие в различных выставках ПООО «Техмаш» удостоено многочисленных грамот и наград.





Скорее всего, Лукашенко также посетит молочно-товарную ферму в деревне Гончары, которая находится недалеко от Ивья. Во всяком случае, и там готовятся к приезду президента.





В самой деревне президента не ждут. Говорят, что вряд ли он остановится около какого-либо из домов.









— Можа, толькі на ферме. Ой, ды і нашто яно нам. Працуем, як працавалі, а вы едзьце ды напішыце што добрае пра Іўе.





— Вы калі ўбачыце прэзідэнта, то скажыце яму, што заробкі маленькія — пасля працы, трэба яшчэ адну працу, каб грошы зарабіць, — говорит мужчина на стоянке около придорожного кафе.





В обновленном местном ДК вовсю идут репетиции. Девушки в национальных костюмах деловито снуют по коридорам.





— Нам патрэбныя яшчэ акторы. Дайце каго-небудзь сюды з масоўкі, — слышится из залов и кабинетов ДК.





Именно здесь отчетливо видно, что в Ивье перед приездом Лукашенко все же волнуются: суета, аврал, тревожность.





— Мы сами не знаем, как и что будет завтра, — говорят сотрудницы — но уточняют, что на всякий случай прогоняют свои самые лучшие номера.





— А что тут у нас убирать — все и так чисто и красиво, — говорят местные жители и добавляют, что готовы даже свои огороды показать президенту: не стыдно и есть чем гордиться. — Ну, а что? Почему не похвастаться своим урожаем? Видели, сколько у нас помидоров в этом году выросло? Во-о-о-т столько много.





В общем-то, вот и все приготовления, которые заметны в городке. Может быть, разве что чуть тщательнее протирают окна в зданиях, выходящих на главную площадь.



