Гренландия раздора: Трамп отменил визит в Данию

"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, поскольку премьер-министр Метте Фредериксен прокомментировала, что ей неинтересно обсуждать покупку Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время," - сообщил Трамп.

В следующем твите он поблагодарил Фредериксен за прямоту и сказал, что она сэкономила много "усилий и затрат" и для Дании, и для США, и выразил надежду на встречу в будущем.









16 августа американские СМИ сообщили, что Трамп неоднократно обсуждал с советниками, можно ли купить остров Гренландия у Дании.





В тот же день в Гренландии ответили Трампу, что "не продаются".





19 августа Фредерексен выразила надежду, что разговоры о покупке Гренландии были всего лишь шуткой.