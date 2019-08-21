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Гренландия раздора: Трамп отменил визит в Данию

Президент США поблагодарил премьер-министра Дании за то, что она сэкономила всем время.

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит в Данию. Об этом он сообщил в Twitter.

"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, поскольку премьер-министр Метте Фредериксен прокомментировала, что ей неинтересно обсуждать покупку Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время," - сообщил Трамп.

В следующем твите он поблагодарил Фредериксен за прямоту и сказал, что она сэкономила много "усилий и затрат" и для Дании, и для США, и выразил надежду на встречу в будущем.


16 августа американские СМИ сообщили, что Трамп неоднократно обсуждал с советниками, можно ли купить остров Гренландия у Дании. 

В тот же день в Гренландии ответили Трампу, что "не продаются".

19 августа Фредерексен выразила надежду, что разговоры о покупке Гренландии были всего лишь шуткой.

09:09 21/08/2019
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