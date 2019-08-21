В настоящее время Полиенко содержится в СИЗО. Его задержали еще в марте, после ссоры в одном из минских подъездов.





По версии Полиенко, его ударил пьяный сосед. По версии СК, сосед сделал замечание Полиенко, который курил в подъезде, после чего Полиенко распылил соседу в лицо баллончик.





В отношении анархиста возбудили сразу несколько уголовных дел. По обвинению в злостном хулиганстве максимальное наказание — до 10 лет.



