Впервые в Беларуси будут судить за разжигание вражды в отношении милиционеров
Дело анархиста Дмитрия Полиенко направлено в суд. Его будут судить за хулиганство, оскорбление должностного лица и — впервые в Беларуси — за разжигание вражды в отношении социальной группы «милиционеры».
В настоящее время Полиенко содержится в СИЗО. Его задержали еще в марте, после ссоры в одном из минских подъездов.
По версии Полиенко, его ударил пьяный сосед. По версии СК, сосед сделал замечание Полиенко, который курил в подъезде, после чего Полиенко распылил соседу в лицо баллончик.
В отношении анархиста возбудили сразу несколько уголовных дел. По обвинению в злостном хулиганстве максимальное наказание — до 10 лет.
Кроме того, Полиенко обвинили в нанесении граффити «Менты убивают» и распространении видеоролика с процессом создания этого граффити. В связи с этим Полиенко обвиняют еще по двум статьям, одна из которых — разжигание вражды к милиционерам. Вторая — оскорбление должностного лица, поскольку в ролике упоминался тогдашний министр внутренних дел Игорь Шуневич.
«Кажется, не сталкивались еще с таким прецедентом. Это действительно будет первый суд за разжигание вражды к социальной группе «милиционеры», — рассказал «Нашей Ниве» правозащитник Валентин Стефанович. — Однажды в Орше было возбуждено подобное дело против футбольного фаната за надпись не то на баннере, не то на майке. Но то дело до суда не дошло»
Стефанович отмечает, что обвинение, на его взгляд, спорное.
«Мы не считаем, что милиция — это социальная группа. Социальная группа это, условно говоря, группа людей, которую объединяют национальные, этнические признаки. Сексуальные меньшинства также могут считаться социальной группой. Представители госорганов, те же милиционеры, социальной группой по мнению независимых правозащитников не являются», — сказал Стефанович.
08:50 21/08/2019