Трамп поддержал возвращение России в G8

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание The Hill, об этом Трамп сказал журналистам во вторник во время встречи в Овальном кабинете с президентом Румынии.





"Мы говорим о России, потому что я был на многочисленных встречах G7. Я думаю, что куда более уместно было бы иметь Россию (в" Большой восьмерке" - ЕП)," - сказал президент США.





Он добавил, что Обама исключил президента России из группы, "потому что его перехитрили".





Трамп сказал, что безусловно поддержал бы предложение о том, чтобы вернуть президента Путина к переговорам G7.





Россию выгнали из группы наиболее экономически развитых государств G8 из-за аннексии украинского Крыма в 2014 году.





Трамп делал подобные замечания перед последним саммитом G7, заявив журналистам в июне прошлого года, что Россия должна участвовать в переговорах.









"Нравится вам это или нет, и это может быть не правильно с политической точки зрения, но у нас есть мир, которым нужно управлять", - сказал тогда Трамп.





"Они должны позволить России вернуться, потому что мы должны иметь Россию за столом переговоров", - говорил тогда президент США.





Заявление Трампа во вторник прозвучало за несколько дней до того, как он отправится во Францию ​​на ежегодную встречу G7, на которой также будут лидеры Франции, Италии, Канады, Великобритании, Японии и Германии.