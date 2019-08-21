Стало известно, что будет с бывшим главным идеологом Администрации президента Беларуси
Владимира Жевняка освободили от должности заместителя главы Администрации президента «в связи с переходом на другую работу».
Соответствующий указ был подписан 19 августа и опубликован сегодня на Национальном правовом интернет портале.
На своем посту Владимир Жевняк проработал чуть больше года. Назначение он получил 5 апреля 2018 года. В его сферу ответственности входили идеологическая работа, СМИ и общественные организации.
Напомним, Александр Лукашенко назначил нового заместителя главы Администрации президента, который будет курировать сферы идеологии и СМИ, 19 августа. Им стал Андрей Кунцевич. Ранее он работал в районной газете «Зара над Друццю», а также на руководящих должностях в Могилевской области. С января 2017 года — зампред Могилевского облисполкома.
Источник: reform.by
08:05 21/08/2019