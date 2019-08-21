Соответствующий указ был подписан 19 августа и опубликован сегодня на Национальном правовом интернет портале.





На своем посту Владимир Жевняк проработал чуть больше года. Назначение он получил 5 апреля 2018 года. В его сферу ответственности входили идеологическая работа, СМИ и общественные организации.





Напомним, Александр Лукашенко назначил нового заместителя главы Администрации президента, который будет курировать сферы идеологии и СМИ, 19 августа. Им стал Андрей Кунцевич. Ранее он работал в районной газете «Зара над Друццю», а также на руководящих должностях в Могилевской области. С января 2017 года — зампред Могилевского облисполкома.