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Стало известно, что будет с бывшим главным идеологом Администрации президента Беларуси

Владимира Жевняка освободили от должности заместителя главы Администрации президента «в связи с переходом на другую работу».

Соответствующий указ был подписан 19 августа и опубликован сегодня на Национальном правовом интернет портале.

На своем посту Владимир Жевняк проработал чуть больше года. Назначение он получил 5 апреля 2018 года. В его сферу ответственности входили идеологическая работа, СМИ и общественные организации.

Напомним, Александр Лукашенко назначил нового заместителя главы Администрации президента, который будет курировать сферы идеологии и СМИ, 19 августа. Им стал Андрей Кунцевич. Ранее он работал в районной газете «Зара над Друццю», а также на руководящих должностях в Могилевской области. С января 2017 года — зампред Могилевского облисполкома.

Источник: reform.by
08:05 21/08/2019
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