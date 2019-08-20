На совещании, состоявшемся 14 августа в здании администрации города Ферганы глава администрации употреблял матерную брань в отношении участников совещания.





Авторы аудиозаписи утверждают, на ней записан голос главы города Ферганы Хамида Хабибиддинова, передает centralasian.org.





Длительность аудиозаписи составляет почти тридцать минут. На аудиозаписи слышно, что больше всего матерные слова глава (хоким) города Ферганы произносит в адрес начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Алишера Муминова.





«Эй п...з, га....н, б...дь. Эй х...й, чем ты занимаешься со своими 8 сотрудниками? Со...и мой х...й, на х..й, Где учет, б...дь, эй задница? Я спрашиваю тебя, где учет, б...дь? Какое предприятие прикреплено к какому дому, сколько они получили по заявке, сколько из них вышло на просрочку, жа...б», – говорит хоким города, обращаясь к Муминову.





На аудиозаписи также слышно, как голос, похожий на голос хокима Хамида Хабибиддинова, угрожает сексуальным насилием 35-летнему Алишеру Муминову и его подчиненным, якобы не выполнившим его поручения по ремонту многоэтажных домов.





«Если вы знаете мой характер – если узнаю, что вы используете хоть малейшую ложь, то я вые...у вас. Вырву ваш чл..н и обмотаю им вашу шею. Вам понятно?!», – угрожает глава города участникам совещания.









Но когда Алишер Муминов пытается объяснить хокиму, какую работу проделали его сотрудники, Хамид Хабибиддинов говорит, что «порвет ему рожу».





Кроме того, он десятки раз использует матерные слова в отношении восьмерых сотрудников отдела жилищно-коммунального хозяйства.





На совещании заместитель хокима по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Шерип Ниязметов пытается оправдать действия своего начальника, заявляя, что глава города говорит грубые слова во благо чиновников.





«Он – отец города. Он бьет своего ребенка, материт его, говорит хорошие слова. Каждое его слово должно быть лекарством для каждого из вас! Вы должны воспринимать нормально каждое его слово! Он говорит так во благо. Он говорит так, чтобы все вы занимались делом», – говорит Шерип Ниязметов.





Алишер Муминов подтвердил, что на совещании хоким оскорбил его нецензурными словами и спустя несколько дней заставил написать заявление об увольнении по собственному желанию. По словам Муминова, Хамид Хабибиддинов решил наказать его за отказ исполнять незаконные требования главы города.









Между тем, двое сотрудников отдела жилищно-коммунального хозяйства и один сотрудник городской администрации подтвердили, что голос на аудиозаписи действительно принадлежит главе города Ферганы Хамиду Хабибиддинову.







