Эйсмонт: Тем, кому место в тюрьме, должны быть и будут в тюрьме

Требовательность к качеству работы правоохранительного блока в Беларуси будет только возрастать. При этом к нарушениям закона, включая бандитизм и коррупцию, отношение со стороны государства будет прежнее и даже жестче. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт по итогам совещания у главы государства Александра Лукашенко по теме работы правоохранителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Совещание продолжалось около трех с половиной часов, и это был непростой, откровенный, а зачастую и жесткий разговор, отметила Наталья Эйсмонт. "Те, кто поспешил увидеть здесь какие-то грядущие послабления или тем более какую-то пиар-кампанию, просто недооценивают ситуацию и не знают нашего Президента. Требовательность с сегодняшнего дня будет только возрастать, причем требовательность по всем фронтам", - подчеркнула пресс-секретарь Президента.





Она обратила внимание, что к бандитизму, коррупции и иным нарушениям закона отношение со стороны государства будет прежнее и даже еще жестче. "То есть послаблений не будет, кто бы что ни увидел. Тем, кому место в тюрьме, должны быть и будут в тюрьме. Это однозначно", - сказала Наталья Эйсмонт. В то же время глава государства потребовал, чтобы при расследовании уголовных не страдали невиновные люди. "Справедливость здесь действительно ключевое слово. На это Президент обращал внимание не раз. В этом плане будет многократно усиливаться контроль за качеством работы правоохранительных органов. А это и есть та самая справедливость", - отметила Наталья Эйсмонт.





"Справедливость здесь действительно ключевое слово. На это Президент обращал внимание не раз. В этом плане будет многократно усиливаться контроль за качеством работы правоохранительных органов. А это и есть та самая справедливость", - сказала Наталья Эйсмонт.



