Лебедько призывал подписать петицию за увольнение Ермошиной

Анатолий Лебедько подчеркивает, что подпись за отставку председателя ЦИК — это демонстрация власти желания позитивных перемен в стране. Оппозиционный политик считает, что оснований для отставки председателя Центризбиркома больше чем достаточно. Лебедько убеждён, что в 1996-м Ермошина возглавила Центральную избирательную комиссию незаконно, пиш ет Еврорадио. Ещё один аргумент — проведённые ею избирательные кампании не были признаны международным сообществом легитимными.подчеркивает, что подпись за отставку председателя ЦИК — это демонстрация власти желания позитивных перемен в стране.









В этом году Лебедько записывал видеообращения, в которых предлагал Александру Лукашенко ответить на 25 самых злободневных вопросов. Но глава государства их проигнорировал.





17 ноября 2019-го в Беларуси пройдут выборы в Палату представителей.



