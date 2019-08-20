Лебедько призывал подписать петицию за увольнение Ермошиной
Анатолий Лебедько записал около около ЦИК в Минске видеообращение, в котором призвал подписать петицию за увольнение Лидии Ермошиной.
Анатолий Лебедько / Из архива Еврорадио
Оппозиционный политик считает, что оснований для отставки председателя Центризбиркома больше чем достаточно. Лебедько убеждён, что в 1996-м Ермошина возглавила Центральную избирательную комиссию незаконно, пишет Еврорадио. Ещё один аргумент — проведённые ею избирательные кампании не были признаны международным сообществом легитимными. Анатолий Лебедько подчеркивает, что подпись за отставку председателя ЦИК — это демонстрация власти желания позитивных перемен в стране.
В этом году Лебедько записывал видеообращения, в которых предлагал Александру Лукашенко ответить на 25 самых злободневных вопросов. Но глава государства их проигнорировал.
17 ноября 2019-го в Беларуси пройдут выборы в Палату представителей.
18:50 20/08/2019