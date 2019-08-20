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Премьер Италии объявил об отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке.

Конте объявил о своем решении уйти в отставку в зале парламента после того, как его партнер по коалиции, вице-премьер Маттео Сальвини поставил вопрос о доверии правительству.

По словам Конте, Сальвини «искал предлог для новых выборов» с того самого момента, как его ультраконсервативная партия Лига достигла успеха на выборах в Европарламент.

Конте добавил, что Сальвини поставил свои личные и партийные интересы выше государственных.

Отношения между партнерами по коалиции Лигой Севера и Движением пяти звезд существенно ухудшились во время избирательной кампании в Европарламент.

На европейских выборах Лига Севера обогнала партнеров по коалиции с 34% голосов, породив слухи о том, что лидер Лиги Маттео Сальвини может отказаться от коалиции.
Источник: nv.ua
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