Почему Лукашенко ополчился на силовиков? Версия правозащитников

"Это безмозглые люди, которым ... не место в правоохранительной системе", – это не самая жеская характеристика на наших правоохранителей, которая сегодня прозвучала из уст Лукашенко.





Правозащитный центра "Весна" много лет занимается выявлением случаев пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания со стороны органов власти и других государственных структур, при необходимости оказывает жертвам правовую помощь.









Напомним несколько самых громких историй:





Дело Дмитрия Середы





Утром 4 августа 2016 года в квартиру Дмитрия Середы, выбив входную дверь и стекло балконной двери в кухне, ворвались неизвестные в масках, положили его лицом в пол, заломили руки за спину, надели наручники и,продолжив избивать в спецавтотранспорте, доставили в РУВД Заводского района Минска.





Задержанный был допрошен в качестве подозреваемого в хулиганстве по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса и отпущен только на следующий день, поскольку у следователя "отпали основания для дальнейшего содержания его под стражей".





В течение трех лет Дмитрий Середа получил семь отказов в возбуждении уголовного дела, последняя из которых была вынесена 20 июля 2018 года следователем А.В. Супиченко.









Дело Александра Акулича





Александр Акулич умер 26 мая 2012 года в ИВС Светлогорского РОВД от рук сотрудников милиции , которые не вызвали вовремя арестанту скорую помощь, а также избивали его и применяли спецсредства. Это были четвертые из пяти суток, на которые Александр Акулич был помещен в ИВС. После того, как Валентина Акулич прошла все судебные инстанции в Беларуси по факту насильственной смерти сына и не добилась никаких результатов, она с помощью правозащитников подготовила и направила обращение в Комитет по правам человека ООН.





Обращение было зарегистрировано в КПЧ 12 июня 2017 года за номером 2987/2017. Затем компетентные органы Республики Беларусь направили Возражения в Комитет по правам человека ООН в связи с индивидуальным обращением.









Дело Светланы Соколовской









Дело в том, что сотрудники милиции задержали ее подругу и парня. Желая разобраться в ситуации, Светлана подбежала к автобусу, но вдруг один из сотрудников милиции резко хлопнул дверцей автобуса, специально, чтобы ударить по руке. А затем она получила сильный удар по голове дубинкой и упала, потеряв сознание. В больнице скорой помощи констатировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб кисти руки.









Управление Следственного комитета по Заводскому району Минска начало проверку по заявлению потерпевшей, однако, по-видимому, там не слишком заботились о ее результатах. Несколько раз проверку продолжали и в конце концов окончательно отказали в возбуждении уголовного дела. Кроме того, долгое время следователи отказывали Светлане и ее адвокату в законном праве ознакомиться с материалами проверки, нарушая тем самым законные права девушки.





Правозащитный центр "Весна", обеспокоенный ситуацией вокруг нарушения прав актрисы Светланы Соколовской, обратился к специальным докладчиков ООН.





Правозащитники посчитали, что белорусские власти нарушили права девушки, а также права ее адвоката, которому чинились препятствия при ознакомлении с материалами уголовного дела со стороны сотрудников Управления Следственного комитета по Заводском района г. Минска. Наконец, более чем через год, Центральный аппарат Следственного комитета РБ назначил новую проверку по этому затянутому по времени делу. Сейчас опять возобновились следственные действия и, возможно, уголовное дело в отношении сотрудника ОМОНа будет наконец возбуждено.









Дело Бориса Змитровича









За это время в Следственном комитете приняли 3 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту избиения. Во всех постановлениях действия сотрудников признаны правомерными. Жалобу на последнее постановление сейчас рассматривает Гродненская областная прокуратура.





Отклонены были и жалобы по факту избиения при задержании, поданные в службу личной безопасности милиции. Наталья Змитрович полна решимости отстоять справедливость в отношении сына и продолжает обжалование неправомерных действий сморгонских милиционеров.





Дело Дмитрия Кочановича





Вечером 16 октября 2018 года компания молодых людей отдыхала в одном из минских кафе - у одного из друзей родились близнецы. Стали расходиться рано, около 9 вечера. На улице приятели в шутливой форме начали бороться, демонстрируя свои спортивные навыки. Кто-то из прохожих, видимо, принял шутки мужчин за настоящую драку и вызвал милицию. Милицейский патруль друзей задержал.





«Один из работников, судя по погонах – старший сержант, вдруг нанес мне не менее трех ударов ногой. Вот прямо как я был в висячем состоянии на крюке ... Бил по ребрам, а затем, накинув на лицо капюшон моей куртки, ударил ногой по лицу. Приятель мой, находившийся за дверью, спрашивал у других работников милиции взволнованно: «Почему он так кричит?»





Но ему только говорили, что твой друг просто развлекается. После того, как меня поместили в камеру, я неоднократно просил вызвать врача, но на все просьбы слышал только одно: «Да не сдохнешь ты, ничего с тобой не случится», – вспоминает Дмитрий.





Дмитрий Качанович обратился в районный отдел Следственного комитета с заявлением о проведении проверки по факту его избиения в милиции.









Дело Игоря Птичкина





В 2013 году на «Володарке» внезапно скончался якобы от сердечной болезни молодой минчанин Игорь Птичкин. Он отбывал три месяца ареста за повторную езду на автомобиле без прав.





Родственники не согласились с заключением официальной экспертизы о причинах смерти заключенного, так как увидели на его теле следы пыток и обратились к правозащитникам и медиа. История получила большой резонанс. Суд по делу о смерти Игоря Птичкина состоялся в 2016 году.









На суде стало известно, что Игоря Птичкина охранники привязывали к кровати, больше суток не давали пить и ходить в туалет. В результате фельдшер «Володарки» Александр Крылов был осужден на 2 года и 9 месяцев ограничения свободы. Суд признал его виновным в невыполнении служебных обязанностей.





Отметим, что это только самые громкие дела, о которых стало известно общественности, то есть лишь вершина айсберга милицейского беспредела, от которого страдают не сотни, а тысячи белорусов. А милиционерам-садистам все сходит с рук.





И раньше Лукашенко все устраивало, но, похоже, ему докладывают, что народное терпение на пределе, да и выборы как-никак на носу.



