Экс-президента Кыргызстана потянуло на родину





Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев дал короткое интервью российским журналистов. Так, на вопрос о том, скучает ли он по родине и вернется ли в Кыргызстан, бывший глава государства ответил:





«На это нет никаких формальных запретов. Но уже 13 лет в отношении меня идет информационная война. В средствах массовой информации говорят о том, что я украл полтонны золота. Это неправда», — сказал Аскар Акаев.









Кроме того, он отметил, что в свое время он не смог приехать на похороны своих близких людей, поскольку ему угрожали, что задержат в аэропорту.





«Во времена Алмазбека Атамбаева, когда хоронили двух моих родственников, я не смог приехать. Мне угрожали, что задержат прямо в аэропорту. Уголовные дела в отношении меня были приостановлены/остановлены еще 12 лет назад. Все, кто считал себя победителями, ушли из власти», — сказал Аскар Акаев.







