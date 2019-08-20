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Экс-президента Кыргызстана потянуло на родину

Первый президент Кыргызстана посетовал, что при Атамбаеве ему не позволили приехать на похороны близких, пригрозив задержанием в аэропорту


Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев дал короткое интервью российским журналистов. Так, на вопрос о том, скучает ли он по родине и вернется ли в Кыргызстан, бывший глава государства ответил:

«На это нет никаких формальных запретов. Но уже 13 лет в отношении меня идет информационная война. В средствах массовой информации говорят о том, что я украл полтонны золота. Это неправда», — сказал Аскар Акаев.


Кроме того, он отметил, что в свое время он не смог приехать на похороны своих близких людей, поскольку ему угрожали, что задержат в аэропорту.

«Во времена Алмазбека Атамбаева, когда хоронили двух моих родственников, я не смог приехать. Мне угрожали, что задержат прямо в аэропорту. Уголовные дела в отношении меня были приостановлены/остановлены еще 12 лет назад. Все, кто считал себя победителями, ушли из власти», — сказал Аскар Акаев. 
Источник: elgezit.kg
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