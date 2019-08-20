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Лукашенко и патетика: 5 свежих цитат

20 августа на совещании с силовиками глава государства заявил, что редко пользуется «разного рода патетикой и высокими словами». Ой ли...


Заглянем в словарь. Патетика – чувствительный, страстный, пылкий прием обращения к эмоциям аудитории.  А теперь пролистаем новости с поездок по Беларуси и встреч Александра Лукашенко только за последние десять дней.

9 августа. На объекте правительственной связи КГБ


Все должно быть цивилизованно и достойно. Главное – это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влазить в его вопросы.

14 августа. На встрече с жителями Костюковичей


Если вы хотите, чтобы было лучше здесь, а здесь должно быть лучше (у вас прекрасное место для жизни)… Прекрасные трудолюбивые люди! Надо дать им возможность работать и зарабатывать. А тех, кто мешает, тех мы в чувство приведем.

16 августа. В Минской области


За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма — для дохлых коров и быков или телят? Это никому не нужно. Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие.

19 августа. На встрече с вертикалью


У нас нормальные люди: если их попросить, они обязательно откликнутся. Но только не надо обманывать. Если ты что-то попросил и пообещал — обязательно сделай. Не можешь сделать сегодня, скажи, что сделаешь завтра. Аккуратно работайте с людьми, поддерживайте их. Если есть какая-то несправедливость, обязательно отреагируйте. Или сами решите, или, если не можете на своем, областном уровне решить, немедленно позвоните главе Администрации — мы займемся этим.


20 августа. На совещании  с силовиками


Мы часто говорим: слава Богу, что это не у нас. Слава Богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях.

Это величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Беларуси. И это сделано благодаря той политике, которую проводит власть, и тому, что делаете вы — представители правоохранительных органов.
Источник: gazetaby.com
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