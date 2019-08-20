Лукашенко и патетика: 5 свежих цитат





Заглянем в словарь. Патетика – чувствительный, страстный, пылкий прием обращения к эмоциям аудитории. А теперь пролистаем новости с поездок по Беларуси и встреч Александра Лукашенко только за последние десять дней.





9 августа. На объекте правительственной связи КГБ





Все должно быть цивилизованно и достойно. Главное – это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влазить в его вопросы.





14 августа. На встрече с жителями Костюковичей





Если вы хотите, чтобы было лучше здесь, а здесь должно быть лучше (у вас прекрасное место для жизни)… Прекрасные трудолюбивые люди! Надо дать им возможность работать и зарабатывать. А тех, кто мешает, тех мы в чувство приведем.





16 августа. В Минской области





За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма — для дохлых коров и быков или телят? Это никому не нужно. Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие.





19 августа. На встрече с вертикалью





У нас нормальные люди: если их попросить, они обязательно откликнутся. Но только не надо обманывать. Если ты что-то попросил и пообещал — обязательно сделай. Не можешь сделать сегодня, скажи, что сделаешь завтра. Аккуратно работайте с людьми, поддерживайте их. Если есть какая-то несправедливость, обязательно отреагируйте. Или сами решите, или, если не можете на своем, областном уровне решить, немедленно позвоните главе Администрации — мы займемся этим.









20 августа. На совещании с силовиками









Это величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Беларуси. И это сделано благодаря той политике, которую проводит власть, и тому, что делаете вы — представители правоохранительных органов.