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"Я редко пользуюсь разного рода патетикой и высокими словами, но сегодня хочу сказать, что наша с вами встреча в рамках этого совещания должна стать исторической. Исторической в том смысле, что в этом зале собрались все те, от кого зависит суверенитет и независимость нашей страны, в их основе лежит стабильность. А в основе этой стабильности лежит внутриполитическая ситуация в нашем государстве и доверие людей к власти.





Так вот в этом зале собрались все те, кто определяет судьбу страны и, давайте не будем кривить душой, судьбу каждого из граждан. От нас с вами зависит, какой будет страна, как будут жить наши люди и какими будут эти люди", - подчеркнул Лукашенко.





Он заявил, что после совещания ситуация в правоохранительной сфере изменится кардинально в лучшую сторону, будут устранены все недостатки, выявленные при подготовке к совещанию.





"Мы собрались не для того, чтобы отчитаться друг перед другом, а я - сказать красивые слова перед обществом. Нас будут обвинять, что выборы и прочее. Дело абсолютно не в выборах, - обратил внимание Лукашенко. - Мы будем говорить много нелицеприятных вещей, по крайней мере, я нацеливаю вас на это".









В то же время Лукашенко заметил, что белорусское общество живет не в вакууме и видит происходящее у восточных и западных соседей.





"Мы часто говорим: слава Богу, что это не у нас. Слава Богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях.





Это величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Беларуси. И это сделано благодаря той политике, которую проводит власть, и тому, что делаете вы - представители правоохранительных органов", - отметил Лукашенко.