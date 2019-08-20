Лукашенко о милиции: Некоторые в погонах прибурели и оборзели

во время совещания





В работе правоохранительной системы страны есть серьезные недостатки и просчеты, заявил сегодня Лукашенко на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений. Обращения граждан и правоприменительная практика выявляют проблемы, причем в ряде случаев достаточно острые.





"Недавний пример (он активно обсуждался в СМИ, но я не хочу мусолить его) - это дело главного инженера Минского завода колесных тягачей. Я не так однозначно оцениваю его, как в обществе и даже как в суде. Но об этом мы поговорим отдельно. Это очень хороший и яркий пример вашей работы как по сути, так и по форме, в частности, милиции, - отметил Александр Лукашенко. - Количество обращений, другие резонансные дела свидетельствуют о серьезных недостатках и просчетах в работе оперативно-разыскных и следственных подразделений, а также, к сожалению, прокуратуры".





По его словам, у людей порой складывается впечатление, что сотрудников правоохранительных органов в первую очередь интересуют не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы.





"Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить - эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют", - заявил глава государства.





Еще хуже, добавил глава государства, когда это сопровождается применением активных силовых методов, несоразмерных возникающим ситуациям.





"Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга - это как минимум. Это безмозглые люди, которым также не место в правоохранительной системе.









Что вообще недопустимо в практике силовиков - появляется новая "форма" работы - прямое давление на участников уголовного процесса. Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять", - сказал Лукашенко.





Лукашенко также возмутился, что его об этих фактах просто информируют, а соответствующие меры воздействия в отношении таких правоохранителей не принимаются. Информировать президента, заметил он, надо по результатам принятых мер.





"Это не обеспечение законности, - подчеркнул глава государства. - Сегодня мы должны выявить все причины, вследствие которых подобное становится возможным, определить, что делать, чтобы не допустить в будущем нарушений прав граждан в нашей стране".-0-