Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Назарбаев спел сочиненную им самим песню

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения о казахской земле.

Видео опубликовано в профиле пресс-службы экс-президента в Instagram.

Слова для песни о сочинил сам Назарбаев, музыку — композитор Алтынбек Коразбаев. В клипе Назарбаев прогуливается по горной местности, напевая о том, что ни одна страна не сравнима с казахской землей.

«Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни», — таков перевод цитаты Назарбаева, опубликованной в подписи к видео.


В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана, сейчас он является главой Совета безопасности республики и возглавляет правящую партию «Нур Отан» («Свет Отечества»).
Источник: ura.news
Поделиться
Последние известия
Cannot find 'lenta2' template with page ''





Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё