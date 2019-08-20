Назарбаев спел сочиненную им самим песню

Видео опубликовано в профиле пресс-службы экс-президента в Instagram.





Слова для песни о сочинил сам Назарбаев, музыку — композитор Алтынбек Коразбаев. В клипе Назарбаев прогуливается по горной местности, напевая о том, что ни одна страна не сравнима с казахской землей.





«Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни», — таков перевод цитаты Назарбаева, опубликованной в подписи к видео.









В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана, сейчас он является главой Совета безопасности республики и возглавляет правящую партию «Нур Отан» («Свет Отечества»).