Назарбаев спел сочиненную им самим песню
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения о казахской земле.
Видео опубликовано в профиле пресс-службы экс-президента в Instagram.
View this post on Instagram
"Көптеген елдерді араладым… Бірақ бәрі де өзім туып-өскен қазағымның жеріне, Алатаудың бір бөктеріне жамбастай жығылған үш қоңыр төбеге жетпеді. Балалығымның, сағынышымның алтын қазығы сонда екен…" Нұрсұлтан Назарбаев.A post shared by Елбасының Баспасөз қызметі (@elbasy_nazarbaev) on
Слова для песни о сочинил сам Назарбаев, музыку — композитор Алтынбек Коразбаев. В клипе Назарбаев прогуливается по горной местности, напевая о том, что ни одна страна не сравнима с казахской землей.
«Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни», — таков перевод цитаты Назарбаева, опубликованной в подписи к видео.
В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана, сейчас он является главой Совета безопасности республики и возглавляет правящую партию «Нур Отан» («Свет Отечества»).
Источник: ura.news
13:29 20/08/2019