Сергей Глазьев: будущий министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК

Кандидатуру Глазьева уже одобрили руководители правительств России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении. Утвердить Глазьева в новой должности должны президенты стран – членов союза на встрече 1 октября в Ереване.





Политическая биография Сергея Глазьева продолжительна и многогранна. Еще в 90-х гг. в правительстве Виктора Черномырдина он был министром внешних экономических связей России. Трижды избирался в Госдуму от разных партий: Демократической партии России, по списку КПРФ и от блока «Народно-патриотический союз «Родина», который он возглавлял вместе с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.





Участвовал Сергей Глазьев и в выборах президента России в 2004 году, заняв третье место с результатом в 4,1% избирателей в качестве самовыдвиженца.





В 2008 году Сергей Глазьев был назначен замгенсекретаря Евразийского экономического сообщества, а в 2009-м — стал ответственным секретарём комиссии Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России. В 2012 году он перешел работать в Кремль, став советником президента. На этом посту Глазьев стал известен своей активной критикой финансово-экономического блока правительства и Центробанка РФ за экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику и неоднозначными инициативами.









Главный вопрос, поднимающийся в публичном пространстве: чем является возможное назначение Глазьева на должность министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК – карьерным ростом и свидетельством задействования темы интеграции во время виртуального транзита или очередной почетной отставкой и снижением фактического, и без того невысокого, влияния?





Во-первых, раньше у Сергея Глазьева был хоть и не регулярный, но все же доступ к президенту РФ. Теперь по статусу этого не будет.





Вероятно, подобные перемены связаны с отсутствием необходимости в персоне, критикующей правительственную экономическую политику – роль, которую продолжительное время выполнял Сергей Глазьев с государственнических позиций, а до него Андрей Илларионов с либеральных.





Складывается ощущение, что теперь такая роль перестала быть нужной: президенту достаточно помощника по экономике Андрея Белоусова, а слушать советы, которые не будут реализованы, поскольку не вписываются в проводимую экономическую политику, – бессмысленно.





Мнение Глазьева по украинскому вопросу стало мало значить для власти, когда еще в 2014 году были потеряны всякие надежды на успех проекта «Новороссия», активным политическим и идеологическим сторонником которого являлся Глазьев.





Во-вторых, если внимательно посмотреть на состав Евразийской экономической комиссии, в котором отсутствуют «тяжеловесы», то станет понятно, что статус ЕЭК в качестве международной площадки вовсе не высок, как и статус его основных представителей.





Основные члены ЕЭК: председатель Тигран Саркисян, бывший премьер-министр Армении, бывший министр по интеграции и макроэкономике Татьяна Валовая ранее была директором департамента международного сотрудничества аппарата правительства РФ, Казахстан представлен двумя бывшими вице-министрами экономики, а Армения – бывшим первым замминистра экономики.





Уровень министра в ЕЭК – это бывшие руководители департаментов и вице-министры.









Переход Сергея Глазьева на должность министра по интеграции и макроэкономики в ЕЭК – не показатель карьерного роста и свидетельство задействования темы интеграции во время виртуального транзита, а почетная отставка и снижение фактического, и без того невысокого, влияния.





Теперь у Глазьева два варианта действий. Стать на длительное время международным чиновником, что предусматривает отказ от резких заявлений и конформизм в отношениях со всеми лидерами стран – членов Евразийского союза.





Или же не отказывать себе в удовольствии продолжать делать подобные заявления – тогда возникает перспектива быстрой потери должности, а другую могут уже и не предложить.