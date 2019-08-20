Атамбаеву продлили срок содержания под стражей





Первомайский районный суд Бишкека на выездном заседании в здании государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана 20 августа удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения. По ранее принятому решению суда Атамбаев должен был содержаться в СИЗО до 26 августа. Адвокат Замир Жоошев заявил, что намерен обжаловать решение о продлении срока под стражей.





Атамбаев был арестован 8 августа после того, как сдался полиции после двух дней ожесточенного противостояния в его резиденции в селе Кой-Таш вблизи Бишкека. Штурм его резиденции последовал после того, как Атамбаев трижды отказался явиться на допрос в МВД.





Изначально власти Кыргызстана заявляли, что Атамбаеву предъявлено пять обвинений в злоупотреблении полномочиями в бытность президентом. Он занимал пост главы государства с 2011 по 2017 год. После событий в Кой-Таше Атамбаеву были предъявлены новые обвинения, включая применение насилия к представителям власти, организацию массовых беспорядков, организацию покушения на убийство, захват заложников, незаконное использование огнестрельного оружия.









Оказанное сторонниками бывшего президента сопротивление силовикам в Кой-Таше привело к гибели сотрудника спецназа службы безопасности и ранениям более 170 человек, в том числе 79 сотрудников силовых структур. Это насилие подчеркнуло многомесячную борьбу за власть между Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым и вызвало опасения по поводу возможной нестабильности в центральноазиатском государстве.





16 августа генеральная прокуратура Кыргызстана подтвердила Азаттыку, что супруга бывшего президента Раиса Атамбаева находится под следствием. Генпрокуратура не привела подробностей. Ранее в тот день Атамбаева сказала журналистам, что дело в отношении нее связано с расследованием в отношении бывшего заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева, который был задержан в начале июня по обвинению в коррупции.