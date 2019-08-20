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Хлеб-соль и Сара Нетаньяху. Почему все обсуждают конфуз жены премьера Израиля

Сара Нетаньяху, жена израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, едва не затмила своего супруга в новостных лентах в день их совместного визита в Украину 19 августа.

Причина — неожиданная реакция Сары Нетаньяху на традицию хлебосольной встречи высоких гостей в аэропорту Киева.

НВ рассказывает подробности нашумевшей истории.


Что произошло

19 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Киев — это его первый официальный визит в Украину за последние 20 лет. Нетаньяху сопровождала его супруга Сара.

Первую чету Израиля в киевском аэропорту Борисполь традиционно встречали девушки в национальных костюмах с хлебом-солью.

Биньямин Нетаньяху, в последний раз посещавший Украину еще при президенте Леониде Кучме, принял ритуальное угощение согласно устоявшимся традициям. Политик отломил кусочек хлеба, обмакнул его в соль и надкусил. Затем Нетаньяху передал ломтик хлеба своей жене Саре, однако та сразу же бросила его на землю.

Видеозапись этого инцидента обнародовал в Facebook израильский журналист Дмитрий Дубов. Она немедленно попала в новостные ленты украинских СМИ и стала одним из самых обсуждаемых события дня в соцсетях.


Тем более что это была уже вторая скандальная ситуация с участием Сары Нетаньяху за сутки: до этого израильские СМИ сообщили, что жена премьера отчитала пилота самолета за то, что тот не приветствовал ее должным образом при вылете из Израиля в Киев.


Как отреагировали официальные лица Украины и Израиля

Жест Сары Нетаньяху в аэропорту спровоцировал дискуссию о том, проявила ли она таким образом неуважение к Украине и ее традициям.

В ответ на разгоревшиеся споры Офис президента Владимира Зеленского поспешил опровергнуть подобные трактовки.

В ОП заявили, что супруга премьер-министра Израиля не хотела проявить какое-либо неуважение к Украине, и подобный казус не может нивелировать важность его визита в Киев.

«Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT», — отметили в ОП.

Позже с комментариями выступил и сам Биньямин Нетаньяху.

В специальном видеообращении, записанном на фоне видов Киева, Нетаньяху отметил, что его «исторический» визит в украинскую столицу не получил бы такого внимания со стороны СМИ, если бы не было «происшествия с хлебом».


«Я нахожусь с историческим визитом в Украине, но сомневаюсь, получил ли он освещение в СМИ, если бы не было «происшествия с хлебом». Послушайте, что сказал об этом глава администрации президента Украины: «Понятно, что госпожа Нетаньяху не намеревалась проявить неуважение к Украине. Это полная ерунда», — заявил он.

Более того, по словам главы правительства Израиля, Сара Нетаньяху специально выбрала наряд в национальных цветах Украины — желто-голубых — из уважения к Украине.

Нетаньяху также привел в пример визит премьер-министра Японии в Израиль. Мол, его никто не освещал до тех пор, пока не стало известно, что на ужине подали десерт в тарелках в форме туфли.

«Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание. Продолжим», — резюмировал глава израильского правительства.


Чем еще известна супруга Нетаньяху

60-летняя Сара Нетаньяху — третья жена израильского премьера, психолог по образованию. Она вышла замуж за Нетаньяху 28 лет назад, в этом браке родилось двое сыновей.

За это время Сара Нетаньяху неоднократно фигурировала в громких скандалах. В начале 2000-х она выиграла несколько исков о клевете против местных СМИ, писавших о раздорах между супругами.


Сара и Биньямин Нетаньяху / Фото: Пресс-служба премьера Израиля
В 2010 году израильское издание Yediot Ahronot писало, что экономка четы Нетаньяху подала в суд на супругу премьера за удержание заработной платы, несправедливые условия труда и словесные оскорбления.

А в 2016 году бывший работник домовладения Нетаньяху выиграл судебный иск против жены израильского премьера. Он обвинил ее в создании «враждебных условий работы» и отсудил компенсацию в 170 тыс. шекелей (около $48 тыс.).

В 2015 году в отношении Сары Нетаньяху началось масштабное антикоррупционное расследование: по версии следствия, она потратила около $100 тыс. бюджетных средств, заказывая еду и продукты, хотя правительство уже оплачивало услуги личного повара для четы. В июне 2019 суд по этому делу признал ее виновной в ненадлежащем использовании госсредств и обязал выплатить штраф 55 тыс. шекелей ($15,2 тыс).
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