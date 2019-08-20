Судебные исполнители арестовали имущество блогера Петрухина

Как сообщает "Брестская весна", самый ценный лот - стиральная машина "Самсунг» 2007 года выпуска, была оценена судебными исполнителями в 100 рублей, на втором месте восемнадцатилетний принтер его друга А. Кабанова оценили в 50 рублей, неисправная микроволновая печь LG 2008 г. в - 10 рублей, и монитор стоимостью в 5 рублей. Всего 4 лота общей стоимостью 165 руб.





Напомним, 18 апреля этого года суд Ленинского района признал Сергея Петрухина виновным в публичных клевете и оскорблении милиционеров и приговорил к штрафу в размере 360 базовых (9180 рублей) в доход государства. Кроме того, блогера обязали возместить моральный ущерб пострадавшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7 500 рублей) и расходы на адвоката.





За уклонение от уплаты штрафа предусмотрена уголовная ответственность.