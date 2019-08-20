В Литве собирают коалицию против БелАЭС

По информации Biznesalert.pl, на конференцию в Литву приглажен заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач, а также полномочный представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.





Литва нуждается в такой коалиции. Она намерена добиться бойкота БелАЭС со стороны Евросоюза, однако пока в Брюсселе эта идея не поддерживается. Латвия приняла решение перенести торговлю электроэнергией с третьими странами с границы Литвы на границу России, что в теории позволит ей получать электроэнергию из кольца БРЭЛЛ, а значит и с БелАЭС. Эстония также не исключает поступления электроэнергии с беларусской станции.





Польша не заинтересована в покупке электроэнергии в Беларуси. Однако сама собирается строить АЭС.



