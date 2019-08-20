В Узбекистане возбудили еще два дела против Гульнары Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела в отношении дочери покойного президента страны Ислама Каримова Гульнары. На этот раз речь идет о хищении государственных средств, заключении сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также вымогательстве чужого имущества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры, сообщает dw.com.





В ведомстве уточняют, что основанием для возбуждения уголовных дел послужили "материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной компании, а также заявлений граждан". По данным информагентства "Интерфакс", под "международной компанией" подразумевается международная юридическая контора White and Case.





Ущерб государству в особо крупном размере





По данным следствия, Гульнара Каримова в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости принадлежащие государству пакеты акций АО "Кувасайцемент" и "Бекабадцемент", а затем перепродала их иностранным предпринимателям. В то же время Каримова покровительствовала незаконной деятельности последних, причинившей ущерб интересам республики в особо крупном размере, говорится далее в документе.





Кроме того, следствие выяснило, что Гульнара Каримова под угрозой применения насилия вынуждала граждан и владельцев различных компаний передавать свое имущество принадлежащим ей компаниям. Поскольку следствие по этим делам еще не завершено, представители прокуратуры сообщили, что не могут раскрыть их дальнейшие подробности.





Преступления Гульнары Каримовой





В октябре 2013 года против Гульнары Каримовой было возбуждено уголовное дело, связанное с ее участием в организованной преступной группе, которая занималась отмыванием денег в период с 2001 по 2013 год. В августе 2015 года она была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов.





В июле 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование ряда других уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями на общую сумму около 2 млрд долл Узбекистан инициировал арест активов в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму в 1,5 млрд долларов.









Гульнара Каримова в колонии общего режима





В декабре 2017 года Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы. Однако впоследствии Ташкентский суд принял решение заменить тюремное заключение на домашний арест в квартире дочери Каримовой Иман сроком на пять лет без права пользоваться интернетом и другими средствами связи. Тогда же имя дочери бывшего президента Узбекистана было внесено в санкционный список Минфина США.





Поскольку Гульнара Каримова неоднократно нарушала вышеназванные условия заключения под домашний арест, в марте 2019 года Яшнабадский районный суд Ташкента по уголовным делам принял решение перевести Каримову в колонию общего режима для отбывания оставшегося срока наказания.