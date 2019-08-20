В Минске прошел пикет против отсрочек от армии

Пикетчики держали плакаты, а также рассказывали прохожим о сути закона и его последствиях. Они выкрикивали лозунг «Учеба – важнее!». Участники требовали отменить закон об отсрочках или как минимум изменить его, чтобы предоставлялась отсрочка на каждую ступень образования. Таким образом участники хотят сохранить непрерывность образования, утверждают они.





Первыми на место проведения пикета пришли три милиционера в штатском, а также приехала бригада скорой помощи. Перед началом акции милиционеры проверили, что было написано на плакатах. А после напомнили, что пикетчики в течение десяти дней должны заплатить 76,5 рубля за «услуги милиции». Счета также выставила «скорая» и «Зеленстрой».





В рамках кампании «Учеба важнее!» В Минске подано еще 13 заявок на проведение пикетов против закона об отсрочках. Акции планируют на конец августа — начало сентября. Также две заявки поданы в Орше и одна в Могилеве.





Новый закон об отсрочках вступил в силу 30 июля.