Новость о решении Латвии о покупке белорусской электроэнергии, несмотря на «литовский бойкот», была вскоре опровергнуто премьер-министром страны Кришьянисом Кариньшом. Но уже Эстония не исключает покупки белорусской электроэнергии после запуска атомной станции в Островце.





Хроника событий





13 августа Минэкономики Латвии сообщает, что правительство страны приняло решение организовать торговлю электричеством со странами вне ЕС непосредственно через латвийскую границу. «В настоящее время торговля электроэнергией между странами Балтии и третьими странами ограничивается литовско-белорусской границей. В то же время литовская сторона уже обозначила свою позицию относительно закрытия границы для торговли с третьими странами с началом эксплуатации АЭС в Островце, которое запланировано на начало 2020 года. Чтобы дать возможность правительству Латвии своевременно принять решение о дальнейших шагах по организации торговли электроэнергией с третьими странами, Министерство экономики подготовило и рассмотрело информационный отчет по торговле электроэнергией Балтии с третьими странами на заседании Кабинета министров 13 августа. В целях своевременного смягчения рисков возможного сокращения потока электроэнергии или отрицательных колебаний тарифов Кабинет министров поддержал предложение Министерства экономики перенести торговлю электроэнергией на латвийскую границу в тот момент, когда Литва приостановит торговлю электроэнергией с Беларусью. Это решение обеспечит сохранение условий торговли с третьими странами на прежнем уровне. Латвия проконсультировалась с Литвой, Эстонией и Европейской комиссией о реализации такого решения», — говорится в сообщении латвийского министерства.





14 августа президент Литвы Гитанас Науседа заявляет журналистам: «Решение Латвии — политическое решение. Насколько я знаю, с Министерством энергетики Литвы были проведены консультации, но решение было принято до окончания консультаций, о чем следует сожалеть».





16 августа премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш опроверг заявление Науседы. «Я боюсь, что он, вероятно, не полностью проинформирован по поводу происходящего, — приводит слова премьера Skaties.lv. — Я могу еще раз повторить: латвийское правительство не приняло решение закупать электричество у Беларуси. Об этом вообще не идет речи».





16 августа, как сообщает err.ee, вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Тимо Татар заявил, что не исключает использования Эстонией электроэнергией, вырабатываемой БелАЭС. «Если торговля с третьими странами идет через Латвию или Литву, то на рынок стран Балтии попадает электроэнергия из третьих стран. С учетом структуры рынка невозможно сказать, с какой конкретно электростанции. Поскольку Белорусская АЭС находится в тесно связанной со странами Балтии системе, то вероятно, что на этот рынок попадет и произведенное на ней электричество», — сказал он.





Единый антиатомный фронт развалился? А был ли он





Островецкая АЭС — главная тема в отношениях Литвы и Беларуси, как минимум, с начала строительства станции в 2011 году. В Вильнюсе, который находится в полусотне километров от БелАЭС, в 2017-м принимают закон о признании этой АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья. Кроме того, парламент Литвы принял закон, ограничивающий импорт электроэнергии из Беларуси и России. Благодаря активности Вильнюса, постоянным консультациям с соседями в ЕС, заявлениям об обеспокоенности всего региона, казалось, что против АЭС выступает единый фронт белорусских соседей со стороны ЕС. Литва не один раз призывала Польшу, Латвию и Эстонию бойкотировать покупку белорусской электроэнергии после запуска АЭС.





«Для появления впечатления о солидарности оснований не было, солидарность не может появиться просто так — она должна культивироваться в постоянной коммуникации. Да если и были какие-то договоренности, увериться в их незыблемости было бы наивным поступком — сил на подрыв такой солидарности тоже было брошено немало», - отметил в интервью Thinktanks.by литовский политолог Витис Юрконис.





По его словам, сомнения или опасения за судьбу балтийской солидарности, «за ее устойчивость были всегда, ведь защита энергобезопасности региона зависит не только от одного игрока — Литвы».





«Думаю, что борьбу с АЭС в Островце все же надо и будут продолжать, какие бы решения не были приняты соседями, иначе зачем были все усилия Литвы в избавлении от энергозависимости от Москвы — только чтобы выйти из БРЭЛЛ, который объединял энергосистемы постсоветского пространства понадобилось более десятилетия», - считает политолог.





Последние инциденты в России с атомом только дополнительно аргументируют позицию Литвы в отношении к атомным проектам к востоку от Евросоюза, убежден Витис Юрконис.





Ситуация не ясна, но кое-что понятно





Большое количество противоречивой информации ясности, безусловно, не вносит. «Но, как известно, Латвия никогда не прятала своих намерений расширить сотрудничество с Минском. Латвийские дипломаты регулярно интересовались, насколько тверда позиция Литвы, насколько Вильнюс уверен в планах бойкотировать белорусскую электроэнергию, произведенную в Островце. Рига не просчитывает долгосрочную перспективу, правительство Латвии готово покупать энергию из третьих стран. Кроме того, у многих крупных латвийских бизнесов — российское происхождение. Так что лоббирование покупок в Островце, давление в пользу такого решения дефицита электроэнергии, думаю, там есть», - сказал Витис Юрконис.





Вместе с тем, отметил политолог, пока между Латвией и Беларусью нет связки, которая могла бы соединить латвийские сети напрямую с Островцом, «построить все это, конечно, можно, но это — время и деньги».





«Происходящее может быть провокацией, подыгрыванием Минску, тестированием устойчивости позиции Вильнюса, психологическим давлением, частью четкого плана. Пока еще слишком много неясного. Ну а пока ситуация не станет более ясной, Вильнюсу стоит рассматривать как оптимистичный, так и самый неприятный вариант развития событий — а запуск белорусского реактора повлечет еще очень много вопросов, в том числе экологического характера — речь идет о водохранилище, об экосистеме Вилии/Няриса и так далее», - сказал Витис Юрконис.