Что не так со справедливостью в Беларуси

— Люди все могут простить, но несправедливость никогда не простят. В основе работы власти должно быть справедливое отношение к людям и справедливое решение вопросов, — заявил глава государства в понедельник, назначая новых руководителей в Белыничском, Дрибинском и Чаусском районах., пишет "Солидарность"





Судя по официальному сайту Александра Лукашенко, слова о справедливости в его речах встречаются все чаще. И, как правило, о справедливом отношении к людям речь заходит во время принятия кадровых решений. Вот один из недавних примеров:









— Основой политики власти на местах, как и в целом в стране, должно быть справедливое и честное отношение к людям. Запрос на справедливость никуда не ушел, он только обостряется, — из выступления во время назначения новых кадров 29 июля этого года.





Вполне возможно, что власти начали уделять внимание вопросу справедливости с приближением двух избирательных кампаний. Но несколько моментов указывает и на то, что это внимание имеет не только коньюнктурные корни.









Так, назначая на должность нового главу МВД, Лукашенко напомнил о скандале в Могилеве, связанном с его предшественником:





— Переборщили. Увидели, что они не виноваты. Так пойдите и просто извинитесь перед ними. И люди поймут. Не надо плугом или бульдозером переть на все, что перед тобой. Где-то надо и поаккуратнее, где-то объехать. А не получилось — извинись. Надо разумно. Не надо людей считать своими врагами: ах, там вот эти цыгане, они такие-сякие… Нормальные они люди. Что, среди белорусов, русских, евреев или поляков у нас тут нет преступлений? Да хватает! Справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны.









С одной стороны, не может не радовать тот факт, что на самой верхушке власти, во-первых, начали признавать факты несправедливого отношения к простым гражданам на местах. И, во-вторых, регулярно напоминают о необходимости решать эту проблему. Если бы не одно «но».





Задачу бороться с несправедливостью дает тот, кто уже четверть века удерживает практически единоличную власть в стране в своих руках. Решать проблему, в свою очередь, предстоит тем, от кого, по большому счету, мало что зависит. Кто не мотивирован нести ответ перед людьми, так как обязан своей должностью не им, а тому, кто их назначил.





И пока этот замкнутый круг будет оставаться в целостности, запрос н справедливость со стороны простых людей будет только расти.