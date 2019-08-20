Макрон назвал условие возврата России в G8
Возврат России в Большую восьмерку зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса", заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.
"Возвращение в "восьмерку", как и возвращение к положительным отношениям между Россией и ЕС, лежат через решение конфликта в Европе", - сказал Макрон.
"Вопрос "восьмерки" зависит от украинского кризиса, его урегулирования", - пояснил президент Франции.
Макрон также говорил о необходимости компромиссов, что "нужно помнить о региональной роли России", а также "ряде мужественных шагов Зеленского". По словам французского лидера, вскоре соберутся дипсоветники лидеров формата.
Встреча в формате "Большой семерки" пройдет в эти выходные во Франции.
07:38 20/08/2019