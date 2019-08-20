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Макрон назвал условие возврата России в G8

Возврат России в Большую восьмерку зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса", заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.


"Возвращение в "восьмерку", как и возвращение к положительным отношениям между Россией и ЕС, лежат через решение конфликта в Европе", - сказал Макрон.

"Вопрос "восьмерки" зависит от украинского кризиса, его урегулирования", - пояснил президент Франции.

Макрон также говорил о необходимости компромиссов, что "нужно помнить о региональной роли России", а также "ряде мужественных шагов Зеленского". По словам французского лидера, вскоре соберутся дипсоветники лидеров формата.

Встреча в формате "Большой семерки" пройдет в эти выходные во Франции.
Liga.net
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