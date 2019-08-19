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США впервые испытали запрещенную ДРСМД крылатую ракету после выхода из договора

В сети появилось видео испытаний крылатой ракеты наземного базирования, которые провело Министерство обороны США. Как сообщается на сайте ведомства, испытания прошли в воскресенье, 18 августа, на острове Сан-Николас, штат Калифорния.

Фото: Вести.ру

На кадрах запечатлено, как ракета появляется из пусковой установки и поднимается в воздух.

В Пентагоне уточнили, что в результате испытаний ракета успешно поразила цель, преодолев расстояние в более чем 500 километров. В настоящее время специалисты американского Минобороны собирают данные, полученные в ходе запуска, для дальнейшего анализа.

Производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенным в 1987 году между СССР и США. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва в свою очередь неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.
lenta.ru
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