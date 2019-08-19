Как легендарный футболист провалил всё на посту президента страны





Бывший футболист Джордж Веа не избавил Либерию от бедности и коррупции, George Weah via Facebook





Под крышей из гофрированного железа Интеллектуального центра Бонг, чайной в Гбарнге на севере Либерии воздух сгущен от гнева. Десятки людей сидят на пластиковых стульях, обсуждая политику. Они жалуются на неудачи в предпринимательстве, рост коррупции и удвоение цен на продукты питания за последние месяцы. «Голодный человек — это злой человек. Если что-то не изменится, будет восстание», — говорит Августин Джалла, 55-летний социальный работник.





Такие разговоры вызывают тревогу в стране, которая пережила 14-летнюю гражданскую войну, за время которой погибло около 250 тысяч человек — на тот момент почти десятая часть населения, а также была разрушена экономика. Конфликт в Либерии нанес серьезный ущерб всему региону. Бывший президент страны Чарльз Тейлор начинал или разжигал войны в трех соседних странах: Сьерра-Леоне, Гвинее и Кот-д'Ивуаре.





После того, как боевые действия прекратились в 2003 году, мир оказывал помощь Либерии, чтобы поддержать переход к демократии и администрацию Эллен Джонсон Серлиф, бывшей сотрудницы Всемирного банка, которую избрали президентом в 2005 году. К 2010 году западноафриканская нация получала $360 финансовой помощи на человека. Мир помогала поддерживать миссия ООН, что обходилось в более чем $500 миллионов в год.





Однако с тех пор мировое сообщество уже потеряло интерес к Либерии. К 2017 году финансовая помощь упала до $132 на человека. В 2018 году миротворцы ООН упаковали свои голубые каски и отправились домой. Они оставили позади недееспособную экономику и слабое государство, разрушенное коррупцией, которое все еще раздирала вражда.





Начнем с экономики. В период с 2010 по 2014 год рост ускорился до 6−8% в год, и прогнозировалось, что он увеличится вдвое. Но затем страну поразили два сильных потрясения. Первым из них была вспышка вируса Эбола в 2014 году, которая убила почти 11 тысяч человек в регионе, отпугнула инвесторов и сотрудников гуманитарных организаций и вызвала рецессию. Вторым стал вывод миротворцев, чей средний годовой бюджет составлял почти четверть ВВП Либерии в период между 2007 и 2018 годами. В этом году МВФ ожидает роста экономики страны на 0,4%.





Широко распространенная коррупция все ухудшает. Опрос, проведенный в прошлом году исследователями из Afrobarometer (независимая исследовательская сеть, проводящая опросы по всей Африке, — ред.), показал, что половина либерийцев вынуждена была давать взятки за государственные услуги.





В 2017 году либерийцы избрали президентом бывшего когда-то звездой футбола Джорджа Веа. Веа обещал помогать бедным и избавиться от коррупции. Он не делает ни того, ни другого. Его первые 18 месяцев президентства омрачают скандалы, а стремительно растущая инфляция, которая достигла максимума в 29% в декабре, сильно отражается на бедных жителях страны, больше половины населения которой живет на менее, чем $2 в день.









Руководство президента не помогло. Он построил комплекс из около 50 домов в столице. Он говорит, что сделал это на деньги, заработанные в годы футбольной славы. Но граждане не могут быть в этом уверены, так как он отказался публично декларировать свои активы. «Это вызывает удивление», — говорит Андерсон Майамен из антикоррупционной организации Transparency International.





Управление такой бедной и нестабильной страной как Либерия — незавидная задача. Веа просто не подходит для этой работы. Говорят, что он забывает ключевые факты, путается во время интервью СМИ и засыпает на встречах.





В Гбарнге, которая была базой Тейлора во время первой гражданской войны в Либерии между 1989 и 1997 годами, по словам социальных работников, растут преступность и частота употребления тяжелых наркотиков. Дэвид Браун, 25-летний продавец, который голосовал за Веа, связывает это с тем, что люди потеряли надежду. Кеба Коллинз начала свой бизнес по продаже сумочек на улицах. Два года назад она зарабатывала сумму, эквивалентную $75 тысячам в год. Сейчас ее бизнес, как и у некоторых из ее друзей, близок к банкротству из-за высокой инфляции и потерь от коррупции. Разочарование по поводу взяточничества и плохого управления привело к огромным мирным протестам в июне.









Лютеранская церковь Святого Петра в столице страны Монровии полна детей и молящихся. Но ее окна в отверстиях от пуль отсылают к мрачной истории: в 1990 году солдаты правительства убили здесь 600 человек. Исаак Доу, пастор, указывает на две белые звезды, отмечающие братские могилы и выражает опасение: «Мы находимся в критической точке».



