Кто же такой Андрей Кунцевич?

Родом не из Могилева, а из Белыничей

Кунцевичу 40 лет. В официальной биографии Андрея Кунцевича местом рождения указан Могилев. Однако «Наша Нива» выяснила, что родина чиновника все же Белыничи, пишет Наша Нива.





Кунцевич окончил местную СШ № 1. Говорят, что любимым его предметом был немецкий язык. Из деревни Чырвоны Бор (официальное название — Бор) на границе с Круглянском районом родом отец Кунцевича — Михаил Михайлович.





В Ланьковском сельсовете Белыничского района рассказывают, что Кунцевичи по-прежнему приезжают на малую родину. «У них дедовский дом в очень хорошем состоянии. Отец Андрея сажает там огород. Сын тоже приезжает копать картошку каждый год», — рассказывает председатель сельсовета Александр Шакуров.





Дед чиновника Михаил Авраамович был ветераном Второй мировой войны, имел награды, в бою лишился глаза. В колхозе работал на свинокомплексе. Предки Кунцевича похоронены в деревне Бор. Сегодня в этой деревне осталось несколько дворов.

Отец — шофер, мать — повар

Михаил Михайлович Кунцевич всю жизнь работал водителем МАЗа на ПМК №241 в Белыничах. Продолжает работать водителем по сей день, хотя уже и пенсионер.

Мама Валентина Петровна работала поваром в белыничской СШ № 2, сейчас — на пенсии. Семья никогда не шиковала, и причислять Андрея Кунцевича к золотой молодежи явно не приходится.

«У него в детстве главным хобби был футбол, — рассказал «НН» отец главного идеолога. — Всё свободное время отдавал этому. Он и сейчас продолжает играть, играл за команду облисполкома, и на матчи «Дняпра» ходит», — на вопросы «НН» Михаил Михайлович старался отвечать на белорусском языке.





У Андрея Кунцевича есть сестра, живет в Могилеве, работает бухгалтером.

В период студенчества встретил жену

Жена Светлана (в девичестве Андросюк) работает редактором в популярном могилевском издательстве «Толока».





«Толока» издает несколько десятков газет и журналов на темы здоровья, семьи, кулинарии, популярные не только в Беларуси, но и по всему СНГ.





Когда Андрей Кунцевич возглавлял районную газету «Зара над Друццю», жена идеолога работала главным редактором на радио «Белыничи».





Будущие супруги познакомились, когда оба они учились на журфаке БГУ. По распределению поехали в Белыничи. Детей у Андрея и Светланы пока нет.





Отец Кунцевича говорит, что к учебе на журфаке Андрей готовил себя с шестого-седьмого класса. «Он тогда начал писать в газету «Зара над Друццю», получал за это какие-то гонорары, ему нравилось. Поступил с первой попытки на бесплатное», — рассказал Михаил Михайлович Кунцевич.

Часто пользуется белорусским языком

В 2009—2011 гг. Кунцевич работал заместителем председателя Шкловского райисполкома. С 2011 — в Могилевском облисполкоме, курировал вопросы идеологии. Последние два года являлся заместителем председателя Могилевского облисполкома.





Один из работников сферы культуры из Могилева рассказывает, что Кунцевич свободно выступает на белорусском языке. «Помню, в конце прошлого года в присутствии министра культуры (подчеркнуто русскоязычного Юрия Бондаря. — «НН») он говорил о необходимости широко пользоваться на мероприятиях белорусским языком», — рассказал источник.





Депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк охарактеризовал Кунцевича как «замечательного человека и журналиста» и также отметил его свободное пользование белорусским языком в публичных выступлениях.





Пишет Кунцевич и стихи на белорусском языке. Вот одно из них:





* * *





Пакідае наш край чарада журавоў,

Шэрым клінам пранізвае даль.

Адлятаюць ад нас да чужых берагоў,

Бо наладжвае восень свой баль.





Залатым канфеці раскідала лістоту,

Гучны джаз барабаняць дажджы.

Горкі кліч журавоў, што навеяў самоту,

Пакідае наш край аж да самай вясны.

Подписан в твиттере на «Нашу Ниву» и Пальчиса

Андрей Кунцевич — активный пользователь твиттера. За четыре года оставил более 4 тысяч твитов. В основном делится спортивными результатами, а также новостями Могилевской области.





Нередко пишет твиты по-белорусски, особенно если кого-то поздравляет с праздниками.









Андрей Кунцевич

Усiх са светлым Святам Раства! Вынiковасцi ў справах, дабрабыту ў хаце, дабразычлiвасцi ў адносiнах! Беражыце сябе i сваiх блiзкiх





Кунцевич подписан в твиттере не только на государственные СМИ, но и на негосударственные. Например, на «Нашу Ниву», «Народную Волю». Читает блогеров Эдуарда Пальчиса и Антона Мотолько, политиков Андрея Дмитриева и Анатолия Лебедько.







