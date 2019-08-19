Как сообщает "Новы час", пикет организовали анархисты, которые развернули баннер с надписью «Депутатов - в армию, студентам - учебу!» и обращались к жителям Бреста, призывая протестовать против закона «об отсрочках».





«По новому закону студенты университетов, колледжей могут получить отсрочку от армии только один раз. Все это для того, чтобы загнать больше людей на службу. Белорусская армия прославилась скандалами, связанными с дедовщиной, суицидами, бесполезными работами и покалеченными молодыми людьми. Армия - это место, которое лишает человека чести и достоинства. И кто действительно хочет тратить полтора года своей жизни, выполняя бесполезные задания командующих? Пусть паразиты-депутаты сами служат сколько угодно, губят свое здоровье и испытывают на себе все прелести армии.





Мы, анархисты, выступаем не только против нового закона, но и призыва как такового. Для нас защита государства, которая паразитирует на гражданах, является абсурдной. Главный враг, от которого народа стоит себя защищать - это само государство», - утверждают пикетчики.









Информации о задержаниях в связи с пикетом нет.





Напомним, 26 июня депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси рассматривали в первом чтении законопроект об отсрочке от армии. А уже 28 июня парламентарии приняли его во втором чтении.





Закон обратной силы не имеет: нововведения не коснутся тех, кому до момента его вступления в силу исполнится 27 лет.





Но если на момент вступления документа в силу молодой человек уже получил одну отсрочку от армии для получения/продолжения образования, то право на вторую отсрочку у него уже не будет.