Сергей Калякин: От этого вопроса зависит безопасность Лукашенко!

О выборах

– Хочу сразу всех успокоить: я не иду на парламентские выборы, – говорит Сергей Калякин. – Поэтому все, кто сильно волнуются, пусть успокоятся.





Но наша партия будет участвовать в выборах. 24 августа у нас состоится пленум центрального комитета, где мы будем обсуждать вопрос уже более конкретного участия, будем выдвигать людей в комиссии.

Затем на съезде в сентябре определимся с кандидатами в депутаты.





О взаимоотношениях с Россией

– Ничего нового нет и в моих высказываниях по поводу отношений с Россией. Сколько себя помню, всегда выступал так, как сегодня, – за сохранение союзного государства.





При этом для меня очень важна независимость Беларуси. Но одно другому не мешает!





Я считаю, что нынешний договор, который заключен с Россией по вопросу интеграции, никаким образом не угрожает суверенитету Беларуси. Более того, это уникальный документ, которого не существует в мире!





Сегодня, допустим, та же Венгрия, входя в Европейский союз, имеет меньше прав по отстаиванию своего суверенитета, чем имеет Беларусь в составе "союзного государства". У нас полный паритет по всем вопросам! Без белорусской стороны ни один вопрос решить нельзя.





Что касается независимости, то все страны зависимые, даже Соединенные Штаты Америки зависят от того, что происходит в мире.









В чем заключается суверенитет государства? Народ должен решать, что делать, как поступать. И если, к примеру, белорусский народ (чисто гипотетически, подчеркиваю!) решил бы, что Беларусь должна прекратить свое существование, то так тому и быть! Если народ захочет – так и будет!





Если говорить о руководстве страны, то оно, включая Александра Лукашенко, сегодня является самым заинтересованным лицом в сохранении государственного суверенитета Беларуси. От этого вопроса зависит безопасность самого Лукашенко!





"Союзный" договор существует уже 20 лет, и за эти годы государственность Беларуси укрепилась по всем направлениям. Выросло уже новое поколение людей, которое думает, в том числе, и о государственности, совсем не так, как думали 20 лет назад.





Но в то же время союзнические отношения с Российской Федерацией, дают гигантские преференции Беларуси.





Да, можно говорить, что эти преференции в значительной степени используются Лукашенко для укрепления собственной власти. Это так. Но вместе с тем, они позволяют выживать белорусскому народу, жить лучше, чем он сегодня зарабатывает.





И все это разрушать? Ради чего? Чтобы стать более зависимым от кого-то другого, не от России?

Да, так сложилось, что мы сегодня экономически зависим от России. Но это не связано с тем, что у нас союзное государство. Просто у нас решения экономические принимались абсолютно бездарно, мы гигантские преференции, исчисляемые сотнями миллионов долларов, просто спустили в унитаз, а могли бы выстроить новую экономику.





И причем здесь "союзное государство"? Без него мы станем жить хуже, станем еще более зависимыми и уязвимыми в современном конкурентоспособном и очень жестоком мире. Другие страны нас вообще поддерживать не будут, они спят и видят, как завоевать российский рынок, на который сегодня поставляется белорусская продукция. Евросоюз с удовольствием заберет этот рынок! А мы останемся ни с чем!





Некоторые думают, что мы будем нашу сельскохозяйственную продукцию продавать в других частях мира, в Африке, в Евросоюзе? Это глупость! Иначе уже давно продавали бы! Так зачем нам терять то, что есть?





Люди, которые критикуют отношения с Россией, просто не читали "союзный" договор. Он, даже при самой глубокой интеграции, не предусматривает потери суверенитета, конституционности, государственности. Суверенитет органов белорусской власти сохраняется на территории Республики Беларусь.





Беларусь вкладывает меньше в союзный бюджет, но получает из него больше! Это выгодно нам!





Я понимаю, что сегодня и в нашем, и в мировом сообществе существует русофобия. Идет ожесточенная критика российского руководства, политики, особенно связанной с вопросами Крыма, событий в Луганской и Донецкой областях. Это все воздействует на людей. Они говорят: зачем нам Россия, надо разорвать эти отношения! Это эмоциональное восприятие очень реальной политики.





Но если сегодня разорвать отношения с Россией, не исключено, что мы можем оказаться в такой же ситуации, как Украина. Сегодня многие украинские политики хотели бы открутить назад многие вопросы, связанные с экономикой.





Некоторые даже обращаются в международные инстанции, чтобы восстановить транзит нефтепродуктов, газа через свою территорию. Они осознали, что потеряла страна. И сегодня они понимают, что, заключив договор с Европейским союзом, не получили рынков сбыта для своей продукции, а некоторые отрасли из-за потери российского рынка вовсе оказались угроблены.





Ну и зачем нам наступать на те же самые грабли? Не понимаю…





Ничего нового здесь нет, я говорил об этом всегда.





Но если мы говорим о суверенитете, то дайте право народу дать решать все вопросы! У нас есть для этого все инструменты. Должны быть созданы условия, при которых всем будет понятно: принятые решения не фальсифицированы.









О строительстве белорусской АЭС

– Ни я, ни партия никогда не выступали против атомной энергетики. Мы говорили о том, что должны быть соблюдены все мировые стандарты по прозрачности, по контролю, по безопасности и так далее. Но как инженер я просто убежден, что сегодня атомная энергетика является самой безопасной в мире. Несмотря на то, что произошло несколько громких аварий, включая Японию, Францию, США и Чернобыль.





Та же ветряная энергетика тоже приносит большой вред экологии, аварии локальные происходят. И это страшно!





Технологии сегодня продвинулись вперед. Я уверен, что за атомной энергетикой будущее с точки зрения получения неограниченных источников энергии. Любая альтернативная энергетика обходится значительно дороже.





Я нормально отношусь к тому, что мы строим атомную электростанцию. Уверен ли я в ее безопасности? Нет, я ведь ее не строю. Но я изучал эту тему и знаю, что класс безопасности нашей АЭС довольно высокий. Технологии, повторюсь, не стоят на месте!





А останавливать прогресс только потому, что произошли какие-то катаклизмы – с моей точки зрения, это неправильно. Так бы человечество никогда не развивалось, остались бы в каменном веке.





Но у меня есть и претензии к нашему правительству и руководству страны, которое в значительной степени засекретило процесс создания АЭС. У людей нет достаточной информации о том, что происходит на этом объекте, что мы строим, каким образом обеспечивается безопасность проекта, как осуществляется международный контроль. Если, конечно, поискать, то можно найти эти материалы.





Но государство не занимается доведением этой информации до населения, и возникают разного рода домыслы, ядерные фобии и все остальное. До конца не понятно, что будет с ядерными отходами, где будет могильник ядерных отходов.





Я уверен, что вся информация известна, потому что не может быть такого, что строится атомная станция, и неизвестно, как и что будет функционировать… И эти вопросы нужно поднимать!





Все в мире очень прагматично. И в отношениях между странами особенно…





Есть страны, у которых на ядерной экономике в значительной степени держится вся экономика. Почему Беларусь должна отказываться от выгод, которые дает ядерная энергетика?





Строительство АЭС улучшает нашу независимость и наш суверенитет.









О сделках с властью

– В моих взглядах мало что принципиально изменилось за последние 20 лет. Я как придерживался определенных взглядов, там и придерживаюсь. Конечно, некоторая трансформация происходит – мир меняется, отношения меняются. Но меня пока никто не убедил, что решение по строительству АЭС в Беларуси – неправильное.

А что касается сделок с властью, то я вообще не понимаю, о чем тут говорить!





На выборы, как я уже сказал, я не иду.





Работу мне, может, дадут? Ну давайте подождем! Хотя я не вижу для этого никаких оснований, в том числе и с учетом моего возраста…





В свое время мне, кстати, предлагали, но отказался.





Я мог работать с Лукашенко даже в 1994 году, когда его только избрали президентом. Но не стал.





Я мог работать с Лукашенко, не участвуя в импичменте президенту и пойдя на государственный переворот. И мне поступали такие предложения.





Был и ряд других предложений, на которые я не согласился.





Какой смысл на старости лет соглашаться?..





Наверное, когда людям не о чем говорить, они начинают что-то придумывать, слухи распускать…





Пусть лучше займутся каким-то делом, полезным для белорусского народа!