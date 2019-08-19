Испарились? В Бресте "потеряли" более 10 тысяч избирателей





Так, на Брестском-западном избирательном округе №1 на прошлых парламентских выборах 2016 года насчитывалось 71005 избирателей, а в 2019 году - 68801 (количество сократилось на 2204 избирателя).





На Брестском-центральном избирательном округе №2 - 63319 в 2016 году и 57 459 в текущем (сократилось на 5860 избирателей). И по Брестскому-Восточному избирательному округу №3 во время предыдущей парламентской кампании было 62517 избирателей, а в 2019 году - 60524 (сократилось на 1993 избирателя).





В целом по всем округам Бреста на парламентских выборах 2019 года смогут проголосовать на 10057 избирателей меньше, чем было на аналогичных выборах 2016 года. В процентном соотношении количество избирателей в Бресте сократилось на 5,135%.





Интересен тот факт, что если посмотреть общую численность населения Бреста за 2016 и 2019 годы, то увидим совсем другую тенденцию. Так, на 1 января 2016 года в областном центре проживало 340 100 человек, а на 1 января 2019 года уже 350 616. То есть за эти три года население города выросло на 10516 человек.





Так если население города выросло, то откуда такое сокращение количества избирателей?