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Жена Нетаньяху оскандалилась в Киеве

Супруга израильского премьера Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал в самолете по пути в Киев, а по прилету в столицу Украины бросила на землю традиционный хлеб-соль, которым ее приветствовали.

Первый скандальный эпизод произошел в ночь на понедельник на борту самолета авиакомпании «Эль Аль», на котором глава правительства еврейского государства вместе с женой направлялись в Киев. Сара Нетаньяху отчитала командира корабля за то, что тот не приветствовал ее должным образом, когда супруги расположились внутри лайнера, сообщают «Вести Израиль».

По информации издания, жена израильского премьера пыталась прорваться в кабину пилотов, однако ее туда не пропустили телохранители, что еще больше разозлило женщину.

В итоге командир приветствовал чету Нетаньяху повторно, за 45 минут до посадки в Киеве.

В действительности же, продолжает издание, командир приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, однако она, по всей видимости, его слов не расслышала. Второй раз ее имя «прозвучало акцентированно». «Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита», – приводит издание слова командира воздушного судна.


Между тем в канцелярии главы правительства еврейского государства отрицают, что именно телохранители Биньямина Нетаньяху пресекли попытки его супруги прорваться в кабину пилотов. Там подчеркивают, что речь идет о недоразумении, которое было немедленно исчерпано.

Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава кабмина Израиля отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Саре, однако та бросила его на землю
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