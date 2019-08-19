Жена Нетаньяху оскандалилась в Киеве

Первый скандальный эпизод произошел в ночь на понедельник на борту самолета авиакомпании «Эль Аль», на котором глава правительства еврейского государства вместе с женой направлялись в Киев. Сара Нетаньяху отчитала командира корабля за то, что тот не приветствовал ее должным образом, когда супруги расположились внутри лайнера, сообщают « Вести Израиль ».





По информации издания, жена израильского премьера пыталась прорваться в кабину пилотов, однако ее туда не пропустили телохранители, что еще больше разозлило женщину.





В итоге командир приветствовал чету Нетаньяху повторно, за 45 минут до посадки в Киеве.





В действительности же, продолжает издание, командир приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, однако она, по всей видимости, его слов не расслышала. Второй раз ее имя «прозвучало акцентированно». «Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита», – приводит издание слова командира воздушного судна.









Между тем в канцелярии главы правительства еврейского государства отрицают, что именно телохранители Биньямина Нетаньяху пресекли попытки его супруги прорваться в кабину пилотов. Там подчеркивают, что речь идет о недоразумении, которое было немедленно исчерпано.





Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава кабмина Израиля отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Саре, однако та бросила его на землю











