







Иван Караичев Государство меняет в компьютерах пресс-секретарей министерств пасьянс "Косынка", установленный там по умолчанию, на иной, более интересный.На это обратил внимание колумнист Office Life





Я пролистываю профиль за профилем. На меня смотрят миловидные девушки. Симпатичные и умные.





Нет, это не сайт знакомств. И не очередной конкурс красоты на известном портале. Девушки — пресс-секретари госорганов: ГУВД, Министерства сельского хозяйства, Следственного комитета, Министерства юстиции, Национального аэропорта и даже пресс-секретарь министра обороны.





Я реально обалдел, когда вместо, казалось бы, нетленного Владимира Макарова недавние события от имени министерства комментирует Наталья Гаврусик (хотя Макаров до сих пор при деле). Упомянуты одни девушки, но, думаю, это в большей степени совпадение. К этой же поросли можно отнести, например, пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.





О Наталье Эйсмонт я, конечно, тоже не забыл. В общем, как-то незаметно (но вряд ли бессистемно) произошло, что пресс-службы различных ключевых государственных учреждений начали возглавлять те, кто понимает: TUT.BY, Nexta и KOKO.BY — это тоже медиа, а не только национальные телеканалы.





Кто подписан на Антона Мотолько, Дениса Блища и Артема Шрайбмана. А может, втихаря — и на баранчиков с русских полей.





Конечно, есть те, кто продолжает плодотворно трудиться с факсом на столе и пасьянсом «Косынка» на компьютере. Но таковых все меньше. Часть консерваторов из пресс-служб сдувает эпохой, остальным помогают обстоятельства: вспомним недавний Панковец-гейт в Министерстве сельского хозяйства.





Просто невозможно было представить, чтобы 5-10 лет назад госорган сменил пресс-секретаря фактически после такого скандала. Наоборот, еще бы поиздевались над «свядомымi» СМИ. Но — тишина... и замена.





Наталья Гаврусик придерживается «генеральной линии партии», но насколько ее тональность — другая! Настолько, что она не вызывает отторжения, которое генерировали многие экс-пресс-секретари. Именно в этом и есть ключевое отличие новой эпохи. Госорганы транслируют прежние ценности, но в новой обертке.





И пока это работает эффективнее.









Наверху работают не дураки. Мир меняется, и там меняются. Интересно.





Неужели год-два — и мы увидим профессиональные политтехнологии от нашего государства, на фоне которых «Незыгарь» будет выглядеть смешной болонкой? Посмотрим.





Но очевидно одно: исполнители в нашей стране для тонких пиар-вопросов есть.