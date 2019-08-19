Геннадий Федынич предлагает отменить депутатские пенсии

-- Последний раз меня приходили проверять пару недель назад – и в пятницу, и в воскресенье, -- рассказал Геннадий Федорович «Белорусскому партизану». -- Просто позвонили в домофон и сказали: «Милиция!». Я отшутился: говорю, так я не вызывал вас. Но потом все-таки махнул им в окно, чтобы видели, что я дома, и открыл дверь.





Сейчас правоохранители, видимо, ищут с моей стороны какие-то проступки, потому что амнистия же, и если найдутся нарушения, то значит, ее можно будет и не применять ко мне. Хотя мы весь ущерб погасили, и статья, которую нам с Игорем инкриминировали, попадает под амнистию. Но как будут развиваться события дальше -- поживем – увидим!





Но все равно: даже если ко мне и применят амнистию, ни на парламентские, ни на президентские выборы я пойти не могу. Видимо, при вынесении приговора на это и был расчет.





Мне, кстати, открытым текстом сказали: специальные службы анализировали деятельность РЭП и пришли к выводу, что мы пользуемся слишком большой популярностью. К нам ведь многие приходят, даже наемные работники МВД обращаются!





Но, как бы там ни было, мы все равно намерены принять участие в предстоящих парламентской и президентской кампаниях.





Мы сейчас готовим очень простую и понятную программу для людей о том, что должен делать парламент, на каких вопросах должны акцентировать внимание нынешние и будущие депутаты. И кто из кандидатов в депутаты возьмется эту программу не только озвучить, но и выполнит на практике, того мы и поддержим.









Что мы предлагаем? Самые простые вещи, которые сегодня волнуют практически каждого белоруса:





- отменить контрактную систему в трудовых отношениях;





- вернуть в страховой стаж декретные отпуска, учебу и службу в армии;





- уменьшить страховой стаж до 15 лет;





- отменить так называемую депутатскую пенсию. Не должно быть никаких депутатских пенсий, пусть получают пенсию, как и все избиратели!





- ликвидировать президентский фонд, направим все средства в фонд помощи больным детям.





- отменить поборы за организацию митингов.





Много вопросов у тех, кто взял воспитывать детей из приюта, много вопросов у средств массовой информации.





Мы соберем все самые острые проблемы и озвучим их перед парламентскими и президентскими выборами. Есть вопросы, которые нужно решать безотлагательно, потому что они касаются всех и каждого!







