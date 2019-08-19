Экс-министра Малашко вернули в Могилев - кадровый понедельник у Лукашенко
Александр Лукашенко 19 августа рассмотрел кадровые вопросы.
Он назначил:
Кунцевича Андрея Михайловича - заместителем главы Администрации президента Республики Беларусь.
Также он дал согласие на назначение:
Захаренко Василия Алексеевича - председателем Белыничского райисполкома;
Степанова Николая Владимировича - председателем Дрибинского райисполкома;
Ефимчикова Александра Алексеевича - председателем Чаусского райисполкома;
Вежновца Ивана Валерьевича - первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
Константинович Оксаны Валерьевны - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
Малашко Валерия Анатольевича - заместителем председателя Могилевского облисполкома.
Согласовывая назначение руководителей местных органов власти, Лукашенко отметил, что главным направлением хозяйственной деятельности в этих районах является сельское хозяйство и ему надо будет уделять особое внимание.
Кроме того, новоиспеченным председателям райисполкомов необходимо погрузиться в целом в вопросы экономики, изучить особенности промышленности в своих районах и даже заняться идеологией. "Будет непросто, поскольку вы на передовой, лицом к лицу с людьми. И каждый день вам надо доказывать им свою состоятельность, что вы не зря приехали в этот район, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Мы выстрадали пути решения проблемных вопросов. Это великое дело, когда ты не просто знаешь, что надо делать, но знаешь, как надо делать".
Еще одно важное направление деятельности - работа с предприятиями, которые еще в советские годы имели большое значение для каждого района. Сельхозтехника, ПМК - Глава государства настоятельно рекомендовал обратить внимание на возрождение этих организаций. По его словам, у них есть потенциал, ведь хозяйства надо снабжать запчастями и топливом, предприятия нуждаются в новых производственных помещениях, а население - в жилье.
"Сельхозтехника должна оказывать все инженерные услуги для населения района и села. Топор подточить, косу наклепать, подремонтировать машину, электросварка, газосварка - это все было сосредоточено в сельхозтехнике, ныне райагросервисе. Несколько лет тому назад все бросили - это не надо, сейчас возрождаем", - сказал Лукашенко.
Строительные же организации, по его словам, в районах могут конкурировать с областными и даже республиканскими предприятиями, отметил он. Поэтому ПМК надо возрождать даже в небольших районах.
13:37 19/08/2019