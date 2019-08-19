Главным идеологом страны назначен 40-летний журналист из Могилева

Ранее Андрей Кунцевич работал заместителем председателя Могилевского облисполкома.





В Администрации он будет курировать сферы идеологии и работы СМИ. В этой связи был отмечен его значительный опыт по данным направлениям, включая профессиональное образование, передает БелТА





«Должен сказать, что с корабля на бал. Времени для раскачки нет. Потому что предвыборная кампания — это и большая идеологическая работа. А вам придется заниматься прежде всего комплексом идеологической работы, начиная от журналистики и заканчивая, прямо скажу, лекциями в вузах, — отметил Лукашенко во время назначения. — Это самое слабое место наших государственных служащих — встречаться с молодежью, рассказывать им о той политике, которая проводится в государстве. Потому что наша молодежь, в интернете сидящая, не всегда прочитает об этой политике. А если и прочитает, то частенько все наизнанку перевернуто».





«Интернет — это также будет сфера в какой-то степени вашей ответственности. И не с точки зрения все закрыть и запретить. А изложить позицию власти, позицию президента. Пока больше всего этим занимается президент. Он и будет заниматься данными вопросами, но и определенные должностные лица, в том числе вы, а также глава Администрации. Прежде всего вы вдвоем должны будете этим заниматься — работать с людьми», — подчеркнул Лукашенко.





Обращаясь к главе Администрации Наталье Кочановой, Лукашенко подчеркнул, что у нее нет права на ошибку в этом кадровом предложении.

"Это слишком затратно - ошибаться на своих заместителях - заместителях главы Администрации президента, - сказал он. - Меня убеждают в том, что вы (Андрей Кунцевич. - Прим. ред) сможете. Профессия ваша - журналистика - этому способствует. Если вы до сих пор профессионально этим занимались, значит, у вас должно получиться".

Напутствуя нового замглавы Администрации, Лукашенко заметил, что ему придется многим заниматься как самостоятельно, так и вместе с главой Администрации, президентом ставить те или иные задачи.

"Я в сторонке не буду. Но работа сложная. И вы должны чувствовать те места, где мы не дорабатываем. Я уже назвал одно из таких направлений - работа в интернете. Но их немало", - заявил Лукашенко.





Справка. Андрей Кунцевич родился в 1979 году в Могилеве. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета (2002) и Академию управления (2007 г.). Работал заведующим отделом писем белыничской районки «Зара над Друццю», затем — редактором этой газеты.





В 2009—2011 — заместитель председателя Шкловского райисполкома, в 2011—2013 — начальник управления идеологической работы Могилевского облисполкома.





В 2013—2016 — заместитель председателя Могилевского горисполкома, в 2016—2017 год — начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома.





С января 2017 года работал заместителем председателя Могилевского облисполкома.