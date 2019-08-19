Ангела Меркель появилась на публике в наряде 23-летней давности

Впервые в блузке ярких цветов с запахом в стиле японского кимоно Меркель появилась на открытии фестиваля музыки Вагнера в Байройте в 2002 году.





В этой же блузе фотографы запечатлели канцлера недавно на улице









В соцсетях одобрительно отозвались о поступке Меркель. В комментариях к посту пользователи пишут: «Замечательно! Именно такой пример и должен исходить от публичных людей»; «Правильная женщина»; «Очень красиво»; «Отличный наряд!».





А кто-то считает, что это должно стать примером для подражания. «Ну молодец! Это вам не Мелания новые тряпки каждый день»; «Показала своей дочке. Говорю, видишь, даже Ангела Меркель носит наряды по 23 года, а тебе каждую неделю обновки подавай», – пишут в комментариях.