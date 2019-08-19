Ангела Меркель появилась на публике в наряде 23-летней давности
Канцлер Германии Ангела Меркель вышла в свет в наряде, который купила 23 года назад, сообщает Deutsche Welle на своей странице в Facebook. .
Впервые в блузке ярких цветов с запахом в стиле японского кимоно Меркель появилась на открытии фестиваля музыки Вагнера в Байройте в 2002 году.
В этой же блузе фотографы запечатлели канцлера недавно на улице
В соцсетях одобрительно отозвались о поступке Меркель. В комментариях к посту пользователи пишут: «Замечательно! Именно такой пример и должен исходить от публичных людей»; «Правильная женщина»; «Очень красиво»; «Отличный наряд!».
А кто-то считает, что это должно стать примером для подражания. «Ну молодец! Это вам не Мелания новые тряпки каждый день»; «Показала своей дочке. Говорю, видишь, даже Ангела Меркель носит наряды по 23 года, а тебе каждую неделю обновки подавай», – пишут в комментариях.
12:12 19/08/2019