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В Бресте судили противника завода АКБ - через 4 месяца после протеста

Жителя села Хабы Брестского района Виктора Мигалюка судили за участие в массовом мероприятии, которое состоялось еще в апреле - 4 месяца назад.

Судья Брестского районного суда Сергей Маручек.

Суд состоялся 16 августа.

Как сообщает "Брестская весна", тогда в апреле, Мигалюк не смог присутствовать на суде по болезни - находился в больнице. Но от "правосудия" в нашей стране не спрячешься ни в больнице, ни за давностью времени).

Свидетель со стороны милиции Дмитрий Яценко рассказал на суде, что Виктор, когда шел вместе с другими протестующими, кричал: "Нет заводу АКБ!". Правда, на видео его слова подтверждения не нашли.


Судья Брестского районного суда Сергей Маручек, поверил милиционеру - признал Виктора Мигалюка виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий) и наказал штрафом в размере 3 базовые величины.
Источник: spring96.org
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