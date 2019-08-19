В Бресте судили противника завода АКБ - через 4 месяца после протеста
Жителя села Хабы Брестского района Виктора Мигалюка судили за участие в массовом мероприятии, которое состоялось еще в апреле - 4 месяца назад.
Судья Брестского районного суда Сергей Маручек.
Суд состоялся 16 августа.
Как сообщает "Брестская весна", тогда в апреле, Мигалюк не смог присутствовать на суде по болезни - находился в больнице. Но от "правосудия" в нашей стране не спрячешься ни в больнице, ни за давностью времени).
Свидетель со стороны милиции Дмитрий Яценко рассказал на суде, что Виктор, когда шел вместе с другими протестующими, кричал: "Нет заводу АКБ!". Правда, на видео его слова подтверждения не нашли.
Судья Брестского районного суда Сергей Маручек, поверил милиционеру - признал Виктора Мигалюка виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий) и наказал штрафом в размере 3 базовые величины.
Источник: spring96.org
11:40 19/08/2019