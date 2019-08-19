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Британские исследователи нашли доказательства участия России в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под украинским городом Иловайск в августе 2014 года.

Как пишет The Guardian, в качестве доказательств представлены многочисленные спутниковые снимки с российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины, а также с танками Т-72Б3, которые, как отмечается, в тот момент использовала только российская армия.

Доказательства были собраны из открытых источников, в частности из видеозаписей на ютьюбе. В общей сложности было проанализировано не менее 2500 часов видео; для этого использовался искусственный интеллект.

Forensic Architecture провела исследование по запросу Европейского центра защиты прав человека. Собранные доказательства планируется использовать при подаче в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) исков против России со стороны украинских военных.
Источник: meduza.io
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