Марш протеста прошёл в парке Виктория и парализовал улицы города.





Группа демонстрантов продолжает находиться в правительственном квартале.





Отмечается, что население Гонконга составляет семь с половиной миллионов человек, в том числе шесть миллионов совершеннолетних.