Это надо видеть! Более 1,7 миллиона человек приняли участие в марше протеста в Гонконге
Более 1,7 миллиона человек приняли участие в антиправительственной акции в Гонконге 18 августа, несмотря на запрет властей. Об этом сообщает South China Morning Post.
Марш протеста прошёл в парке Виктория и парализовал улицы города.
Группа демонстрантов продолжает находиться в правительственном квартале.
Отмечается, что население Гонконга составляет семь с половиной миллионов человек, в том числе шесть миллионов совершеннолетних.
09:55 19/08/2019