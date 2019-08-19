Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Это надо видеть! Более 1,7 миллиона человек приняли участие в марше протеста в Гонконге

Более 1,7 миллиона человек приняли участие в антиправительственной акции в Гонконге 18 августа, несмотря на запрет властей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Марш протеста прошёл в парке Виктория и парализовал улицы города.

Группа демонстрантов продолжает находиться в правительственном квартале.

Отмечается, что население Гонконга составляет семь с половиной миллионов человек, в том числе шесть миллионов совершеннолетних.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё