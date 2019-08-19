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Давыдько: "Белая Русь" не рвется во власть — мы у власти

Провластное общественное объединение "Белая Русь" не планирует становиться партией. Об этом ее руководитель, член Совета Республики Геннадий Давыдько заявил в интервью телеканалу СТВ.

Давыдько: "Дело в том, что "Белая Русь" реализует свою политику, свою программу в формате общественного объединения очень и очень успешно. Мы не хотим бороться за власть, мы у власти".

По его словам, 78% депутатов Палаты представителей входят в "Белую Русь", передает "Еврорадио".

"У нас все есть. У нас есть возможность менять несовершенство этого мира на нашем уровне. Как только мы станем партией, мы станем просто партией, которая должна будет бороться за власть. Может быть, в будущем это, но не сегодня", — пояснил Давыдько.

Вместе с тем он заявил, будто считает себя не политиком, а общественным деятелем. Также не политической, а общественной деятельностью он считает работу в Совете Республики: "Я работаю в комиссии по региональной политике и местному самоуправлению. Региональная политика — если можно называть это политикой — это что? Это, опять же, ревизия местных законодательств и попытка с несовершенством этих механизмов, если они где-то есть, бороться. Можно назвать это политикой, но на самом деле это жизнь".Провластное общественное объединение "Белая Русь" не планирует становиться партией. Об этом ее руководитель, член Совета Республики Геннадий Давыдько заявил в интервью телеканалу СТВ.


Давыдько: "Дело в том, что "Белая Русь" реализует свою политику, свою программу в формате общественного объединения очень и очень успешно. Мы не хотим бороться за власть, мы у власти".

По его словам, 78% депутатов Палаты представителей входят в "Белую Русь".

"У нас все есть. У нас есть возможность менять несовершенство этого мира на нашем уровне. Как только мы станем партией, мы станем просто партией, которая должна будет бороться за власть. Может быть, в будущем это, но не сегодня", — пояснил Давыдько.

Вместе с тем он заявил, будто считает себя не политиком, а общественным деятелем. Также не политической, а общественной деятельностью он считает работу в Совете Республики: "Я работаю в комиссии по региональной политике и местному самоуправлению. Региональная политика — если можно называть это политикой — это что? Это, опять же, ревизия местных законодательств и попытка с несовершенством этих механизмов, если они где-то есть, бороться. Можно назвать это политикой, но на самом деле это жизнь".
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