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Палата представителей не работает над новой Конституцией

Палата представителей еще не вовлечена в работу над новой Конституцией, сообщил в эфире ОНТпредседатель нижней палаты Национального собрания Владимир Андрейченко.


«Пока на сегодняшний день в вопросы совершенствования, модернизации нашей Конституции парламент Республики Беларусь не вовлечен. Вы знаете, что есть поручение президента начать эту работу Конституционному суду. Каких-то предложений, проектов пока нам не поступало. Конечно, на более поздней стадии парламент подключится к этим вопросам. Я думаю, что это будет уже новый созыв парламента», — сказал он.

Две недели назад председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила, что не ожидает конституционных преобразований в ближайшее время.

Про обновление Конституции много говорилось весной. Александр Лукашенко в ходе апрельского послания заявил, что поручил Администрации президента начать новый этап по ее подготовке с привлечением ученых, общественности, партий. По его словам, на тот момент еще не была сформирована концепция изменений. Речь может идти об усилении полномочий парламента и правительства.
Reform.by
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