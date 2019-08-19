AP: США ведут тайные переговоры с приближенными Мадуро





По информации агентства, стороны обсуждают гарантии безопасности приближенным главы Венесуэлы Николаса Мадуро в случае, если они согласятся свергнуть его.





Кабельо, как и другие приближенные Мадуро, рассчитывает избежать санкций в случае, если поддержит смену власти в Венесуэле.





По информации AP, Кабельо, который считается вторым по могуществу человеком в Венесуэле в прошлом месяце встречался с лицом, близким администрации президента США. Вторая подобная встреча сейчас находится на стадии подготовки.





Кроме того, аналогичные переговоры ведутся и с другими высокопоставленными лицами из Венесуэлы, пишет агентство.





Собеседник агентства подчеркнул, что США не рассматривают возможность замены Мадуро на Кабельо. По его словам, цель таких переговоров — посеять раздор среди сторонников существующего венесуэльского режима.









При этом источник заявил, что речи о предательстве Мадуро со стороны Кабельо не идет. По его словам, все встречи с американцами проходят только с согласия президента Венесуэлы и только если это может способствовать отмене санкций.





На момент публикации статьи сам Кабельо никак не прокомментировал ситуацию.





Венесуэла уже длительное время живет в состоянии глубокого политического кризиса, который сопровождается массовыми протестами.





В начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя"исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.





В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.