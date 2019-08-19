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Андрейченко: Думаю, в Беларуси нужно приходить к смешанной системе выборов

Спикер палаты представителей Владимир Андрейченко в интервью программе “Контуры” заявил, что Беларуси следует двигаться к мажоритарно-пропорциональной системе выборов, когда часть кандидатов проходит в парламент по партийным спискам.

“Что касается дальнейшего совершенствования законодательства, я думаю, что нам надо постепенно приходить к смешанной системе выборов. То есть к мажоритарно-пропорциональной. Так во всём мире. Резко этого не надо делать. Но двигаться в этом направлении надо”, — сказал Андрейченко.

Мажоринарно-пропорциональная система действительно довольно популярна в мире. В частности, она применялась на последних парламентских выборах в Украине.

По словам Андрейченко, сегодня в белорусском парламенте работают представители пяти партий. Спикер Палаты представителей напомнил, что любая партия может выдвинуть своих кандидатов в любом округе — даже если у неё нет там первичной организации.

 


Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина на этой неделе высказала противоположную точку зрения. Она положительно оценивает тот факт, что в Беларуси принята мажоритарная избирательная система, а голосования по партийным спискам нет. “Поэтому у нас невозможно прикрыться популярным брендом — каждый должен что-то из себя представлять”, — заявила Ермошина.

Выборы в Палату представителей седьмого созыва пройдёт в Беларуси 17 ноября. За месяц до этого закончится регистрация кандидатов. Подать документы в избирком желающие побороться за места в парламенте должны до 7 октября.
Источник: "Еврорадио"
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