В Иркутске показали истребители СУ-30СМ для Беларуси





На самолетах нанесены опознавательные знаки беларусских ВВС. Всего на заводе находится два истребителя. Они были собраны в марте и тогда же начались их летные испытания, пишет reform.by





Беларусь подписала контракт на поставку СУ-30СМ в 2017 году. В январе этого года при посещении предприятия российским министром обороны Сергеем Шойгу ему пообещали отправить первую партию машин в нашу страну в этом году.





Всего контракт предполагает поставку 12 истребителей в 2018-20 годах, по четыре самолета в год. Однако еще в прошлом году стало известно о смещении сроков поставки из-за изменения комплектации. В итоге все 12 машин должны быть переданы Беларуси не за три, а за два года. Ожидалось, что в этом году Беларусь получит четыре самолета.