Ермошина рассказала, что модно и не модно на выборах

«Например, у нас без конца просто идет всеобщее давление: когда у нас будут поголовно применяться прозрачные ящики для голосования? Сразу же могу сказать: не модно это уже», — сказала она.





По ее словам, прозрачной также противоречит международным стандартам. Ящики должны быть полупрозрачные, так как полная прозрачность не обеспечивает тайну голосования.





«Как видите, мы еще не пришли, а от этого уже отказываются», — добавила она.





Кроме того, Лидия Ермошина сказала, что модно применять электронное голосование, но пока беларусскому ЦИКу это сложно. Она не исключает, что со временем Беларусь придет и к этому.