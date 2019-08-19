Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ермошина рассказала, что модно и не модно на выборах

Председатель ЦИК Лидия Ермошина в интервью СТВ рассказала о выборной моде. Так, она считает, что прозрачные урны для голосования уже не в моде.

«Например, у нас без конца просто идет всеобщее давление: когда у нас будут поголовно применяться прозрачные ящики для голосования? Сразу же могу сказать: не модно это уже», — сказала она.

По ее словам, прозрачной также противоречит международным стандартам. Ящики должны быть полупрозрачные, так как полная прозрачность не обеспечивает тайну голосования.

«Как видите, мы еще не пришли, а от этого уже отказываются», — добавила она.

Кроме того, Лидия Ермошина сказала, что модно применять электронное голосование, но пока беларусскому ЦИКу это сложно. Она не исключает, что со временем Беларусь придет и к этому.
Источник: reform.by
Поделиться
Последние известия





Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё