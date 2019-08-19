Ермошина рассказала, что модно и не модно на выборах
Председатель ЦИК Лидия Ермошина в интервью СТВ рассказала о выборной моде. Так, она считает, что прозрачные урны для голосования уже не в моде.
«Например, у нас без конца просто идет всеобщее давление: когда у нас будут поголовно применяться прозрачные ящики для голосования? Сразу же могу сказать: не модно это уже», — сказала она.
По ее словам, прозрачной также противоречит международным стандартам. Ящики должны быть полупрозрачные, так как полная прозрачность не обеспечивает тайну голосования.
«Как видите, мы еще не пришли, а от этого уже отказываются», — добавила она.
Кроме того, Лидия Ермошина сказала, что модно применять электронное голосование, но пока беларусскому ЦИКу это сложно. Она не исключает, что со временем Беларусь придет и к этому.
Источник: reform.by
08:06 19/08/2019