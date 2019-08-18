В Бресте более 150 человек вышли на площадь против аккумуляторного завода
Несмотря на требование милиции прекратить несанкционированную акцию, в центре Бреста прошел очередной пикет против аккумуляторного завода. Уже 197-ю неделю подряд брестчане выходят с протестом.
Сегодня на площади было более 150 человек, передает Радио «Свабода».
Мария Галалюк после нанесенной ей черепно-мозговой травмы пришла сегодня на встречу и сообщила, что подала заявление в милицию. По данному факту проводится проверка.
После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники завода снова прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».
Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» построен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцовых-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.
20:00 18/08/2019