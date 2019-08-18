Сегодня на площади было более 150 человек, передает Радио «Свабода».





Мария Галалюк после нанесенной ей черепно-мозговой травмы пришла сегодня на встречу и сообщила, что подала заявление в милицию. По данному факту проводится проверка.





После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники завода снова прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» построен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцовых-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.